市民有稱對六四取態不變 有稱已成過去

昔日六四維園燭光如海，如今被嘉年華取代。市民陳先生與陳太昨入場，陳太稱嘉年華首年舉辦時，「有很強烈的感覺」，認為活動旨在取代悼念六四的象徵意義，「（現在）可能經過歲月的洗禮，就沒刻意去想」。他們表示昨日「行過無事做」才入場，沒計劃購物，強調任何活動都不會影響他們對六四的看法，「不需要很多形式，有自己的信念就可以」。

外國客：與其空置 不如辦其他活動

居港南非人Kelvin與美國旅客Lesley結伴到嘉年華，Kelvin認為言論和示威自由固然重要，不過時代已變，「六四示威已是過去」，與其空置場地，倒不如舉辦其他活動。他們認為嘉年華的活動精彩，但對於場內欠缺英文介紹感到可惜，沒法投入參與。「我們試食了很多食物，但不知道是什麼。看到很多人穿上傳統服裝，但不知道他們來自哪裏。」

陳仲尼：應向前看 聚焦經濟

香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼表示，嘉年華口碑不俗，欲打造為「品牌活動」並長期舉行。對於是否希望社會淡忘六四，他稱大家應該「向前看」，聚焦經濟等不同範疇發展。