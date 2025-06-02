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港聞

港聞二

市民有稱對六四取態不變 有稱已成過去

【明報專訊】今年是六四事件36周年，維園連續第三年舉行「同鄉社團家鄉市集嘉年華」，沒有六四燭光集會。昨有入場市民稱，活動不改他對六四的取態，認為儘管表面上歌舞昇平，但相信「燭光在心中」；但有人認為時代已改變，香港既不容示威，倒不如善用場地舉辦其他活動。

昔日六四維園燭光如海，如今被嘉年華取代。市民陳先生與陳太昨入場，陳太稱嘉年華首年舉辦時，「有很強烈的感覺」，認為活動旨在取代悼念六四的象徵意義，「（現在）可能經過歲月的洗禮，就沒刻意去想」。他們表示昨日「行過無事做」才入場，沒計劃購物，強調任何活動都不會影響他們對六四的看法，「不需要很多形式，有自己的信念就可以」。

外國客：與其空置 不如辦其他活動

居港南非人Kelvin與美國旅客Lesley結伴到嘉年華，Kelvin認為言論和示威自由固然重要，不過時代已變，「六四示威已是過去」，與其空置場地，倒不如舉辦其他活動。他們認為嘉年華的活動精彩，但對於場內欠缺英文介紹感到可惜，沒法投入參與。「我們試食了很多食物，但不知道是什麼。看到很多人穿上傳統服裝，但不知道他們來自哪裏。」

陳仲尼：應向前看 聚焦經濟

香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼表示，嘉年華口碑不俗，欲打造為「品牌活動」並長期舉行。對於是否希望社會淡忘六四，他稱大家應該「向前看」，聚焦經濟等不同範疇發展。

相關字詞﹕維園 六四事件 家鄉市集嘉年華

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