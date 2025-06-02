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維園家鄉市集「說好香港故事」 陳國基稱「年度盛會」 展商冀拓生意

【明報專訊】由30個同鄉社團合辦的「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」昨在維園揭幕，活動一連5日舉行，將橫跨六四。維園足球場昨日場內人頭湧湧，多名參展商除了期望生意增長，同稱活動有助拓展商機，參展期間獲不同公司接洽合作，亦有內地商會趁機宣傳盼「招商引資」。政務司長陳國基昨在開幕禮致辭，稱活動是推廣同鄉文化的年度盛會，並呼籲同鄉社團繼續向世界說好香港故事。

警方佈防 入場須安檢

昨午入場市民眾多，入場前需接受安檢，警方在會場內外佈防，場內有多名機動部隊警員巡邏，不過記者昨午所見，暫未有如去年穿上戰術背心。大會在場外告示板列明，入場者必須遵守《港區國安法》等法例，不能攜帶「有政治成分的物品」及「進行任何政治活動／宣示」。

設300攤位 展商稱天氣佳人流增

嘉年華今年新增吉林及遼寧兩地的同鄉社團參與，設近300個攤位，售賣各地特色產品及食物。香港內蒙古經貿聯合總商會的攤檔售賣內蒙特色食品，並提供羊肉串試食，有數十人排隊。會長王佳音表示近日天氣理想，料人流較去年增加約三成，不過將定價下調10%至15%，冀薄利多銷。她說港人對內蒙陌生，「一開始以為我們是騎馬」，期望市民入場後加深了解，然後赴當地旅遊。她並稱去年參展期間認識一間貿易公司代表，及後達成合作，盼今年在食品貿易、新能源等範疇也能「招商引資」。

「新疆蜜姐黑蜂」總經理劉會芳表示，去年展期連日下雨，今年天氣放晴能帶動人流，目標生意額由去年的17萬元增至20萬元。她說，昨日在場獲電商平台等不同企業接洽，希望能合作將產品打入東南亞等海外市場。

引科技主題 機械人煮麵泡咖啡

大會今年引入科技主題，設有「機械人煮麵」、「機械人咖啡」等攤位。科技公司「四方移動」研發以機械手臂全自動銷售和冲泡咖啡，行政總裁李建和稱咖啡機面世約半年，旨在透過嘉年華了解市場反應和數據，同時尋求商業伙伴，稱昨日已有數間公司表達興趣。咖啡機咖啡每杯售價約20元，李稱定價較低因為可節省人手成本，預計最終能售出1000杯。

香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼表示，大會沒定下入場人數目標，但今年天氣較佳，相信人流會增加。去年家鄉市集嘉年華獲政府「同鄉文化推廣計劃」資助280萬元，陳稱今年繼續獲政府資助。去年六四當日有市民在嘉年華場內示威被捕，他說今年沒刻意加強保安，「希望今年無事」。

相關字詞﹕國安法 維園燭光晚會 維園 六四事件 家鄉市集嘉年華

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