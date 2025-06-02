鑑澳門內地經驗 港研科技控人流

澳門設備感知密度 屏幕廣播傳信息

澳門治安警察局2019年在大三巴及議事亭前地一帶安裝10組「人流預測預警系統」設備，其後再將範圍擴至新馬路及關閘口岸一帶。該系統在既有的「天眼」支柱上加裝，透過感知設備獲取區域內的人流密度，在統計、分析及預測後，透過資訊顯示屏及聲音廣播，向市民和旅客播放警務信息、人流情况及協助引導人流。

北京故宮須預約 爽約有懲罰

景點預約制方面，北京故宮博物院前年6月30日起實施新安排，表明為維護「良好的參觀秩序」、「確保故宮古建、文物和觀眾安全」，旅客要先透過微信「故宮博物院」官方小程式實名預約參觀，年票觀眾則須至少提前一日登記。針對爽約問題，故宮博物院限每人每日最多爽約1次，而180日內累計爽約3次，60日內將無法再預約。

香港當局正檢視利用科技監察景點人流，對於工作進度及如何落實，文體旅局回覆稱會與不同景點負責單位探討如何善用科技，加強電訊網絡流量，利用科技監察人流，並在網上提供人流和輪候資訊，提供手機或網上預約排隊時間等。

發言人稱，旅發局總結五一經驗後，在剛過去的內地端午節長周末推出專頁，提供實用資訊，包括主要旅遊景點營運、各項特色活動、公共交通及過境服務等安排，並連結入境處出入境數字資料網頁，供旅客參考。