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倡景點引入預約制 限隨團導賞拒散客

【明報專訊】當局正探討善用科技應對熱門旅遊景點在旺季人流擠擁情况。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠接受本報訪問時，建議在熱門景點，尤其涉安全問題，以及造成擠塞或對環境構成保育壓力的景點設臨時遊客中心，為旅客提供導賞服務，旅客在旺季須事先網上預約，再由現場導遊以團隊方式安排遊覽，以助管理秩序，亦可提升旅客體驗。

旅業工會聯會倡萬宜東壩山頂試行

有負責旅行團營運及規劃工作的梁芳遠稱，在處理景點人流上，以旅行團方式比起散客自由行更易協調管理，因此建議在一些熱門景點設預約制，旅客到場須參加旅行團才能遊覽。她認為預約平台可由旅發局統籌或提供系統，而目前距下次旅客人流高峰的國慶黃金周仍有數月，有時間處理；若方案落實，她希望先在西貢萬宜水庫東壩或山頂等景點試行，再考慮擴至其他合適景點。

實行方面，梁芳遠說現時進入東霸要經指定道路和交通工具，故相信劃出須預約範圍屬可行；至於太平山頂，則可選取熱門打卡點實行預約制，例如若旅客打算到訪山頂獅子亭，就要先預約。她說，內地不少景點均有先預約入場安排，認為香港選取部分景點要求預約屬合適。至於在景點提供團隊導賞服務，她建議政府可招標讓旅行社承辦。

對於當局正檢討善用科技，包括在景點利用科技監察人流、網上提供人流和輪候資訊等，梁芳遠說旅行團業界本身已有協調方法，包括透過即時通訊軟件溝通，如景點人流多，導遊之間會協調行程。她認為日後如有科技提供景點人流資訊，仍需時觀察作用，舉例若旅客憑相關資訊調節行程，或會因見到某景點人流減少而一齊選擇前往，反致擠迫，分流效果或有限。

（旅遊規劃系列·二）

相關字詞﹕科技 導賞 旅遊 五一黃金周

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