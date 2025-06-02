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旅界研AI分流景點旅巴 冀十一可用 系統長遠擬增網上排隊功能 伙附近店舖促消費

【明報專訊】今年內地五一黃金周5天假期，本港多個旅遊景點擠滿排隊人龍，旅遊業復蘇之際，政府跨部門「發展旅遊熱點工作組」乘勢推出9個旅遊熱點項目吸客，然而景點人流問題仍待解決。有旅遊業界正與大學合作研發人工智能（AI）系統，透過分析旅遊巴GPS及車流等數據，助業界透過「預判」提早避開車流，改善社區問題，同時提升旅客體驗。有份負責項目的旅遊促進會總幹事崔定邦接受本報訪問透露，正構思在此系統基礎上加入「排隊」功能，助應對如今次五一黃金周面對景點人流多的「happy problem（幸福煩惱）」，其中車流預測功能冀今年國慶內地長假期可應用。

明報記者 鄭律銘

200旅巴裝GPS 預測景點交通

崔定邦：助司機避高峰改路

香港旅遊促進會正與科大合作，開發一套旅遊巴動態旅遊線路規劃及交通預測系統，項目獲政府「智慧交通基金」資助237萬元。崔定邦稱，現時全港每日約有500輛服務旅行團的旅遊巴在路面行駛，將透過在其中200輛分佈在各車行的旅遊巴安裝GPS，再結合實時交通流量等公開數據，透過AI分析，預估熱門旅遊景點一小時後的交通狀况。

團客熱門地擬裝熱成像儀器測人流

有別於駕駛者常採用的Google Map或高德地圖，崔表示，市面地圖程式只反映實時狀况，對旅遊業而言，更想預知未來交通狀况。他舉例，旅行團晚上9時許在灣仔金紫荊廣場看夜景，旅遊巴司機如能提早知悉尖東的交通將踏入高峰，就可選擇轉行西隧，甚至調整行程，改為帶旅客到西九文化區。

團隊今年五一黃金周前已在其中150輛旅遊巴安裝GPS，目標未來一兩個月內完成餘下50輛。崔定邦說，下個旅遊高峰將是內地十一國慶長假期，期望屆時可先推出預測車流功能，供業界使用。至於下階段，他透露計劃今年第四季起在旅行團熱門如紅磡、土瓜灣等地點加裝熱成像儀器，在不涉私隱問題的前提下監測人流，助旅行團之間協調。

特首李家超於今年五一後提出研究利用科技監察景點人流，並在網上提供人流和輪候情况資訊，以及提供手機或網上預約排隊時間等。崔定邦說，汲取五一經驗，亦正構思在系統加入「排隊」功能，初步想法是透過與景點合作，取得實時人流數據，讓旅客或旅行團導遊知悉，再決定是否前往；至於旅客如仍決定要前往，舉例尖沙嘴天星碼頭，可事先網上取籌，並鼓勵他們在等候期間到附近商戶消費。

與旅遊促進會合作的科大土木及環境工程學系助理教授李森分析，網上「排隊」功能已在餐廳廣泛應用，在高鐵西九站的士站亦有網上取籌安排，認為直接將功能搬到景點並無技術困難。他說一些景點的特性是在固定時段內有固定容量上限，例如昂坪纜車等，可額外提供準確的等候時間估算，以供參考。

實行「排隊」需洽談投資 仍在構思

李森又說，為景點提供網上「排隊」服務，在商業上亦能達到可持續，程式讓旅客取籌之餘，亦可發揮類似內地「大眾點評」角色，與鄰近商店合作，向用戶推薦商店。不過要具體實行，李認為仍有多方面考量，包括程式的維護成本如何攤分，合作的景點亦要逐一洽談；而在能吸引商業合作前，程式亦要先達一定程度用戶數量及使用量，前期要作一定投資及推廣。

崔定邦強調「排隊」功能仍在初步構思階段，暫無落實時間表，但認為透過與商店合作推廣，以及向持「排隊」電子票旅客提供店舖優惠，一方面旅客毋須再在固定地點辛苦排隊，能提升體驗，同時可引導旅客消費，並為系統帶來收入以助營運，對旅客、旅遊及零售業均有裨益。

（旅遊規劃系列·二）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕旅客 排隊 五一黃金周

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