AI年代：大模型有長進 醫師：經驗不足

名校聯合推大模型 用千文獻訓練

「望、聞、問、切」統稱中醫四診，AI輔助方面，望診可透過鏡頭拍攝觀察患者的精神、形態、面色、皮膚、舌苔等，聞診可通過話筒收集「聲紋」判斷病人說話、呼吸等聲音，問診要由病人填寫問卷調查交代病情，切診已有脈象儀或簡單的電子手環、智能表探查脈象，暫時收集病人氣味的機器較少。這些電子器材收集到信息，交由AI分析得出圖譜，繼而診斷結果。

猶如「中醫大腦」的中醫AI大模型，則可有更準確的診斷和處方。比如由華東師範大學、上海中醫藥大學等聯合研發的「數智岐黃」中醫藥大模型，以《黃帝內經》、《傷寒雜病論》等著名中醫典籍及1000多本古籍和中醫藥文獻，形成中藥知識圖譜作為訓練數據。然而大模型準確與否，除了訓練，還取決於能否準確描述病情，這需醫生操作。

中醫師應用AI的意願，關乎技術發展進度。中醫核心思維講求整體觀念，臨牀操作是「辨證論治」，在傳統認知下，多名中醫也對記者表示：「中醫只能靠醫生長年累月的經驗和判斷進行診斷，而AI在判斷力和經驗上都不足，還不能幫助中醫進行病情診斷。」