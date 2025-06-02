明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

AI年代：大模型有長進 醫師：經驗不足

【明報專訊】人工智能（AI）助力各行各業已成潮流，「AI+醫療」飛速發展，尤其在西醫方面已邁入臨牀，特別在微生物分析、醫療檢測，AI手術規劃和手術導航技術方面，成為醫生的有力助手。中醫藥AI技術發展雖然較緩慢，近期已有積極進展。

名校聯合推大模型 用千文獻訓練

「望、聞、問、切」統稱中醫四診，AI輔助方面，望診可透過鏡頭拍攝觀察患者的精神、形態、面色、皮膚、舌苔等，聞診可通過話筒收集「聲紋」判斷病人說話、呼吸等聲音，問診要由病人填寫問卷調查交代病情，切診已有脈象儀或簡單的電子手環、智能表探查脈象，暫時收集病人氣味的機器較少。這些電子器材收集到信息，交由AI分析得出圖譜，繼而診斷結果。

猶如「中醫大腦」的中醫AI大模型，則可有更準確的診斷和處方。比如由華東師範大學、上海中醫藥大學等聯合研發的「數智岐黃」中醫藥大模型，以《黃帝內經》、《傷寒雜病論》等著名中醫典籍及1000多本古籍和中醫藥文獻，形成中藥知識圖譜作為訓練數據。然而大模型準確與否，除了訓練，還取決於能否準確描述病情，這需醫生操作。

中醫師應用AI的意願，關乎技術發展進度。中醫核心思維講求整體觀念，臨牀操作是「辨證論治」，在傳統認知下，多名中醫也對記者表示：「中醫只能靠醫生長年累月的經驗和判斷進行診斷，而AI在判斷力和經驗上都不足，還不能幫助中醫進行病情診斷。」

上 / 下一篇新聞

旅界研AI分流景點旅巴 冀十一可用 系統長遠擬增網上排隊功能 伙附近店舖促消費
旅界研AI分流景點旅巴 冀十一可用 系統長遠擬增網上排隊功能 伙附近店舖促消費
倡景點引入預約制 限隨團導賞拒散客
倡景點引入預約制 限隨團導賞拒散客
鑑澳門內地經驗 港研科技控人流
鑑澳門內地經驗 港研科技控人流
周霽落區 稱獲習信任接掌中聯辦 劉兆佳：中央宣示關注民生 要求妥善處理社會矛盾
周霽落區 稱獲習信任接掌中聯辦 劉兆佳：中央宣示關注民生 要求妥善處理社會矛盾
網安報告指港5%基建存漏洞 料AI網絡威脅升
網安報告指港5%基建存漏洞 料AI網絡威脅升
倘用天眼蒐證執法 港鐵：必按法規跟進
倘用天眼蒐證執法 港鐵：必按法規跟進
維園家鄉市集「說好香港故事」 陳國基稱「年度盛會」 展商冀拓生意
維園家鄉市集「說好香港故事」 陳國基稱「年度盛會」 展商冀拓生意
市民有稱對六四取態不變 有稱已成過去
市民有稱對六四取態不變 有稱已成過去
皇后山邨洗水缸後續現雜質 水署稱會再驗水 房署查內部供水系統
皇后山邨洗水缸後續現雜質 水署稱會再驗水 房署查內部供水系統
賊黨圖竊金行 警埋伏擒7漢
賊黨圖竊金行 警埋伏擒7漢
煙蒂燃雜物波及村屋 警路旁車檢武器
煙蒂燃雜物波及村屋 警路旁車檢武器
警截的士檢太空油可卡因拘兩人
警截的士檢太空油可卡因拘兩人
專家：調解院與星良性競爭 勿以初期締約國數定價值
專家：調解院與星良性競爭 勿以初期締約國數定價值
談首階段乏西方參與 林定國：非締約國也可用服務
談首階段乏西方參與 林定國：非締約國也可用服務
積金易降行政費 料10年最少省300億
積金易降行政費 料10年最少省300億
天花隔音棉板墜落 體育園：賽後全面檢查
天花隔音棉板墜落 體育園：賽後全面檢查
Haribo可樂糖驗出大麻 將下架
Haribo可樂糖驗出大麻 將下架
灣區熱搜：灣區活招牌白海豚 游入全運出圈 本屆吉祥物設計者：需平衡官方與大眾審美
灣區熱搜：灣區活招牌白海豚 游入全運出圈 本屆吉祥物設計者：需平衡官方與大眾審美
灣區熱搜：「動漫宅」磨劍20年 終迎IP開花時
灣區熱搜：「動漫宅」磨劍20年 終迎IP開花時
灣區熱搜：設計前期曾用AI 難闡想法回復手繪
灣區熱搜：設計前期曾用AI 難闡想法回復手繪
AI年代：AI中醫便看診 斷症難比真人 醫師稱診斷片面 前景視數據庫擴展
AI年代：AI中醫便看診 斷症難比真人 醫師稱診斷片面 前景視數據庫擴展
【Emily】《樹木園境地圖》增景點 觀濱啟德河上榜
【Emily】《樹木園境地圖》增景點 觀濱啟德河上榜
【Emily】AI分析1000「用水大戶」 幫到減嘥水
【Emily】AI分析1000「用水大戶」 幫到減嘥水
【Emily】煤氣公司漫畫賽 佳作輯成書送校
【Emily】煤氣公司漫畫賽 佳作輯成書送校
【Emily】橫濱香港杯龍舟賽 港龍總奪標
【Emily】橫濱香港杯龍舟賽 港龍總奪標
【Emily】民建聯吸會員 醫食行有折扣
【Emily】民建聯吸會員 醫食行有折扣