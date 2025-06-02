倘用天眼蒐證執法 港鐵：必按法規跟進

【明報專訊】警方正研究今年起分階段將政府部門及公營機構的部分閉路電視影像及數據，接駁至轄下銳眼計劃系統，以防止及偵查罪案。本報昨引述消息稱，康文署、運輸署、房屋署及港鐵的閉路電視最快今年接駁系統。港鐵昨補充，目前警方若因執法或保安需要，按既定程序或根據法院命令要求提供片段，公司會在符合相關法規下跟進 ，維持鐵路網絡公共安全；若使用上與現行安排有變，必定會按規定作私隱影響評估，確保符合法規，亦要審視技術配置。
倘現行安排有變 必評估私隱影響
翻查私隱專員公署2013年視察報告，當時港鐵在公眾地方安裝3342部閉路電視攝錄機，列車車廂有429部；數字未包括近年開通的港島線西延、南港島線及屯馬線。港鐵昨回覆本報時無提供閉路電視數量，但強調閉路電視無人臉識別，亦貼有標示，提醒其操作會用作保安及監察目的。
港鐵稱就處理及使用閉路電視片段一直有嚴謹程序和指引，包括符合個人私隱條例規定；內部只有經既定程序獲授權的人員，方可查看閉路電視影像。
警方原擬今年內完成安裝共2000組鏡頭，若今年內能接駁康文署、運輸署、房屋署及港鐵的閉路電視，警方系統覆蓋範圍今年內可增至最少約兩萬部。警方早前稱將委託獨立顧問機構做「私隱影響評估」、遵守個人資料保護相關規範等，確保銳眼計劃符合《私隱條例》規定。