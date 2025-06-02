倘用天眼蒐證執法 港鐵：必按法規跟進

倘現行安排有變 必評估私隱影響

翻查私隱專員公署2013年視察報告，當時港鐵在公眾地方安裝3342部閉路電視攝錄機，列車車廂有429部；數字未包括近年開通的港島線西延、南港島線及屯馬線。港鐵昨回覆本報時無提供閉路電視數量，但強調閉路電視無人臉識別，亦貼有標示，提醒其操作會用作保安及監察目的。

港鐵稱就處理及使用閉路電視片段一直有嚴謹程序和指引，包括符合個人私隱條例規定；內部只有經既定程序獲授權的人員，方可查看閉路電視影像。

警方原擬今年內完成安裝共2000組鏡頭，若今年內能接駁康文署、運輸署、房屋署及港鐵的閉路電視，警方系統覆蓋範圍今年內可增至最少約兩萬部。警方早前稱將委託獨立顧問機構做「私隱影響評估」、遵守個人資料保護相關規範等，確保銳眼計劃符合《私隱條例》規定。