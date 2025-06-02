周霽落區 稱獲習信任接掌中聯辦 劉兆佳：中央宣示關注民生 要求妥善處理社會矛盾

中央上周五（30日）公布任命港澳辦常務副主任周霽接替鄭雁雄出任中聯辦主任，周霽昨日落區到九龍婦女聯會富昌服務中心及青衣長亨邨社區會堂調研。根據中聯辦發布的相片，周霽在民建聯葵青區議員盧婉婷及潘志成陪同下，了解關愛隊工作，又與市民及義工交流。

周籲愛國團體作橋樑 解民憂

周霽表示，國家主席習近平對香港市民的民生福祉念茲在茲，提到「完善地區治理」後區議會、地區三會及關愛隊是「三駕馬車」，而愛國愛港團體扎根社會，讚揚他們展現務實有為的形象，獲廣泛歡迎和好評。周霽期望他們發揮作為政府和市民之間的橋樑紐帶作用，幫助市民「解決憂心事、煩心事」，以實際行動詮釋愛國愛港。

周霽稱，將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，維護憲制秩序及國家主權、安全、發展利益。他說，將全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界」優勢，鞏固提升本港國際金融、航運、貿易中心地位，加快科技創新步伐及打造「國際高端人才集聚高地」。

劉兆佳認為，周霽落區代表中央關注本港民間疾苦和深層次矛盾，冀政府更進取地解決民生問題。他稱，隨着本港已建立和完善國安法律體制，中央未來對港方針將轉為關注經濟和民生，亦因而任命比較「溫文爾雅」的周霽取代鄭雁雄。他續說，面對地緣政治緊張，本港需積極和妥善處理社會矛盾，維持社會安定以確保外部勢力「無機可乘」。

劉：周冀政府更進取紓民困

對於周霽強調他獲習近平高度信任，劉兆佳認為今次「講得很白」，「意思是希望各方面更加重視他在香港事務提出的意見和建議，他提出的意見或建議能充分代表習主席的立場」，但他不揣測中聯辦之前在這方面工作是否面對困難。