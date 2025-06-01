前主席遺孀守夫志 盼獲賠款建慰靈碑

已故的前主席吳溢興1972年至2011年間出任香港索償協會主席，其間協會開支由他一人全力承擔；他亦曾親身到日本上庭控告日本政府。吳太引述丈夫去世前的話，指他堅持索償並非為錢，只希望討回公道，最大願望是有朝一日索償成功，可以和政府合資修建慰靈碑，並在碑內放入日佔時期的照片示人，她笑稱索償只為此，「80多歲的人用得了幾多錢呢？」

吳太憶述，自己曾有一次隨丈夫赴日，他形容吳溢興因已多次赴日上庭，狀態顯得輕鬆平常，而她負責記錄工作，曾托着舊式錄影機拍攝，有關到日本索償的影像資料多數由她處理，現已存放中大；她另負責後勤，在旅館幫助丈夫整理信件、提醒出庭時間等，以及處理錢銀相關的事務等。

最年輕67歲董事 獲贈票代契爺爭取

現年67歲的陸錦全是協會董事會中最年輕者，現主要處理協會會計工作。他稱自己起初並無任何軍票，亦不參與會務，只是跟着身為董事的契爺參與過多次董事會議。陸錦全說，通常需持有軍票才可加入董事會，契爺過身前囑咐將來加入，契爺子女及後贈送軍票，令他擁有成為董事資格。陸稱，其實獲贈軍票前，已有多名董事向其提出送贈軍票，以便讓他可出任董事。