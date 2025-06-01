索償日佔軍票 協會疫後重啟追討盼傳承

下一代拒接手 逾九成會員失聯

自1960年代起，一批市民自發組建香港索償協會，向日方要求兌換軍票，至今已有57個年頭，莫國威形容協會存續形勢不樂觀，透露因經歷過日佔的軍票原持有者相繼離世，部分下一代不願接手甚至把軍票遺棄，加上遷居者不少，可聯絡到會員僅剩150至200個家庭，較創會時約3500個家庭銳減，存有軍票亦由5.4億元減至估算的3億元，惟他指相信若索償行動有進展，就能聯絡上失聯的會員。

縱不計通脹 料共值12億

被問及需賠付金額，莫國威表示，計算通脹賠付或涉及逾千億港元天文數字，形容難以估量，即使按原來一比四賠付，亦要賠償12億港元。

協會董事范偉松稱，現時董事會各董事都已年屆七八十歲，但子女「現時死都唔（接手軍票）」，惟他自認繼承離世父親的軍票後，才漸漸明白追索的意義，認為下一代還是會有一半概率接力追索。他稱子女都要「搵食」，不應期望過高。莫國威指出，即使初代持有者全數離世，歷史也不會消失，台灣等地軍票早在上世紀就已獲賠，香港屬現時亞洲唯一未獲賠償，他強調無論家庭是否牽涉持有軍票，有心有力或是有錢的市民都可「走出來」支持索償。

嘆台軍票早獲賠 獨港無

協會早年曾嘗試直接控告日本政府、申請法援控告在港發行軍票的銀行，希望討回公道，惟均以失敗告終（見表）。莫國威認為，不批法援理據之一是認為官司不可能勝利，惟他相信只要協會堅持不放棄，持久追索終會成功。莫又強調，現時10多個董事都有一個信念，相信索償有朝一日會成功，「但我們不知是幾時」，正義的到來只是早晚問題。

盼外交部中聯辦跟進

莫國威續說，協會早年曾聯絡國家外交部求助，當時由於香港未回歸，外交部只能鼓勵民間索償；而本港現回歸已久，他們希望特區政府若無法處理時，可協助把軍票事宜轉交外交部、中聯辦跟進。他續稱，協會另會去信民建聯等政黨，並委託上海華東政法大學國際法系教授管建強擔任協會法律顧問。

明報記者 方寧