5年一私樓項目採MiC 業界：屬起步階段有發展空間

香港建造商會會長廖聖鵬稱，私樓單位大小變化較公營房屋大，建造成本會受影響，且私樓採用MiC最大挑戰為公眾信任程度，相信市民陸續入伙MiC私樓項目後，會提高MiC的接受程度，令發展商更積極應用MiC。

香港測量師學會工料測量組主席魏志衡亦稱，即使MiC能節省建築成本，但私人發展商亦需計算回報，不少市民現對MiC的標準化住房接受程度較低，「現在你於私人住宅看到的，可能是落地幕牆，你做到這樣才能買到這樣的價錢；做到MiC，你預期個售價也沒那麼高」，因此相信不少私人發展商覺得現在未必適宜採用MiC。

發展局稱紓行業人手短缺

議員憂致工人失業 盼設生產廠房

工聯會立法會議員梁子穎擔心採用MiC後，本地鋼筋、模版、石屎水泥及喉管4個工種價值下降，甚或出現失業，因此仍希望可在香港小規模設生產MiC廠房，為本地工人提供職位。

發展局於今年立法會財委會特別會議書面回覆議員提問時表示，部分工種如木工、紮鐵、批盪等人手短缺，MiC建築紓緩相關人手不足壓力，同時帶動部分工人工種的需求，例如索具工、安裝工等，並預計未來3年MiC建築在整體工程量佔比仍少於10%，對工地現場工人的影響有限。局方續稱，當局一直與建造業議會推出培訓課程，幫助工人轉型和提升技能。