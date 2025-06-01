青衣擬建首座先進建造業大樓 料下半年招標

設鋼筋預製場 機電裝備合成工場

發展局表示，擬建大樓的土地現時透過短期租約批租給營運商作鋼筋預製工場，地政總署會要求營運商在指定日期前交還土地，並按租約條款清理土地，包括移除所有構築物。按照現時構思，營運者需要承擔土地平整費用等發展成本。據土木工程拓展署「認可鋼筋預製工場名冊」，目前營運商為萬順昌建築鋼鐵工程有限公司。

局方5月邀市場交意向書時提BOT

發展局於5月中發稿邀請市場提交意向書時表示，政府經顧問向市場初步了解後，認為可透過為期30年「建造、營運及移交」（BOT）合約模式，利用市場融資發展，並預期提供一座2至4層的大樓共約3萬至6萬平方米樓面面積，包括最少2萬平方米及5000平方米樓面面積，分別用作鋼筋預製工場及機電裝備合成加工場。

香港建造商會會長廖聖鵬表示，現時香港有鋼筋預製工場及MiMEP加工場，但一般租約較短，場地臨時，業界投資有所顧慮，故樂見政府以年期較長擬建大樓作鋼筋預製工場，讓業界願加大投資力度，如採用機械人、人工智能提高生產力，長遠有助降低產業成本。