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李家超晤周霽 稱交流親切「目標一致」

【明報專訊】新任中聯辦主任周霽昨日與特首李家超在禮賓府會面，就本港機遇及挑戰等議題交流。李家超形容交流「親切愉快，目標一致」，有信心和周霽攜手合作積極與國家戰略接軌。

國務院任命港澳辦常務副主任周霽接替鄭雁雄，出任中聯辦主任和特區國安委國家安全事務顧問。李家超昨稱，感謝中央一直支持和關心香港，衷心歡迎周霽出任新職，形容周「擁有豐富的地區管治經驗和政策制訂的大局眼光」。

周霽2023年7月出任港澳辦常務副主任，李家超稱周熟悉國家對港政策，並積極推動中央惠港政策實施，又稱周熟悉香港事務，有助香港融入國家發展大局、貢獻大灣區建設和「一帶一路」倡議，相信在周霽領導下，中聯辦會一如既往支持特區依法施政。

會上李家超提到香港正處經濟轉型期，政府會堅持守正創新，繼續帶領社會各界開拓新發展領域，發掘新增長點。

周霽曾任湖北省委常委，河南省委常委、省政府黨組副書記、副省長等，前年7月上任港澳辦常務副主任後，過去一年多次訪港，包括去年6月率團來港考察，協調開通往返北京、上海與香港的高鐵動臥列車等措施，其間實地考察高鐵西九龍站、北部都會區河套港深創新及科技園的規劃建設等；同年12月，他出席海洋公園的大熊貓亮相儀式，稱香港獲中央贈送大熊貓是「寶地得寶，尤為值得祝賀」；今年1月，他來港出席亞洲金融論壇，說香港在一國兩制下經濟持續良好發展，處處出現生機，中央將繼續支持香港加快創科步伐。

相關字詞﹕中聯辦 李家超 鄭雁雄 周霽 國務院

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