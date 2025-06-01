9日龍舟嘉年華開鑼 星光大道食糉打卡

【明報專訊】香港國際龍舟邀請賽6月7至8日在尖東海濱舉行，主辦邀請賽的旅發局昨起一連9天在尖沙嘴舉辦龍舟嘉年華，開放星光大道「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」打卡點。美食街攤檔出售應節食品或飲品，其中「坤記糕品」售賣限量龍舟豆沙餅配斑蘭糕，該店糕品師傅林恩賜稱，今年初已在星光大道開檔，五一黃金周生意較平日多約10倍，冀端午節假期生意可較一般周末增加1倍。
「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」打卡點開放至6月8日，前者有10個攤檔，售賣端午糉等龍舟造型小食，後者則有3個大熊貓造型打卡位。
攤檔：遊客對港食物接受程度極高
林恩賜介紹，應節推出的龍舟豆沙餅配斑蘭糕每日售40件，每件30元，全人手製作，豆沙餅用月餅皮製成，配以磨米漿做的斑蘭糕。林稱冀在此擺檔可令更多旅客「吃到我們香港的傳統美食」。
另一攤檔「香料案內所」售賣瑤柱蛋黃糉，配以9款不同辣度的自家製辣椒油。主理人黃先生說，去年底開檔至今，除了內地遊客，不少外國遊客、如泰國、菲律賓等遊客也會光顧，對本港特色食物「接受程度極高」，他對今次活動銷售樂觀。
海洋公園首擺檔 推熊貓周邊
海洋公園首次在星光大道設攤檔，亦首次發售以港產大熊貓龍鳳胎「得得」為造型的「踢腳細佬」公仔，另有售賣以端午節為題材的熊貓T恤、冰毛巾等。海洋公園商業營運主管曾綺雯稱對昨日人流滿意，銷情則「盡量做到最好」，強調對今次擺攤有信心，「希望未來天公作美，就可以做得更好」。