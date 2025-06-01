羅淑佩擬推「演唱會加酒店」套票 吸客過夜

羅淑佩在商台《政經星期六》表示，當局會考慮推出「演唱會加酒店」、「娛樂加飲食」等套票，相信觀看演唱會的旅客如有時間會願意嘗試。對於有意見指內地旅客觀賞演唱會後過關時間較長，羅認為並非過關時間長，而是有些演唱會開場較晚，當日關口小車、巴士均多，令巴士未及時「回流」，強調運輸署已加強交通安排。

稱去年來港網紅掀3.8億點擊

林建岳日前提及會延續邀請外地KOL、即網紅到港宣傳旅遊的政策。羅淑佩認為，當局花心思請網紅推廣香港旅遊，舉例去年有2000多名網紅來港，製作內容共有3.8億次點擊量，認為這對東南亞旅客增加有貢獻。她強調，本港在旅遊方面不應妄自菲薄，提到過去的周末有4個來自不同地方歌手的演唱會同時舉行，例如林俊傑。

昨日是端午節，內地3日假期放到星期一；被問應對內地旅客的準備，羅淑佩稱端午假期僅較平日多一天，港人北上更多，出境反而較多擠塞，當局預料端午節內地旅客數字會較普通周末約多16%。

端午遊港 深圳貴州客同即日走

本報記者昨到尖沙嘴星光大道「龍舟美食街」觀察，來自深圳的林先生表示，因香港往返深圳距離近，不會在港過夜。他認為龍舟相關打卡裝置吸引，會在美食街購買特色美食，不過預料僅花數百元，「玩一下就回去了」。另有內地遊客趁端午節假到港拍結婚紀念照。來自貴州的王氏夫婦結婚5周年，在端午假期「臨時起意」到港「約拍」，圍繞尖沙嘴街景、港口及附近的地標拍照留念，他們亦稱只會留港一天「city walk」。

另外，被問到啟德郵輪碼頭發展，羅淑佩稱碼頭將來有輕軌接駁，會考慮讓商舖與青年驛站「聯乘」，發展文創基地。她又說現在抵港郵輪數目回升，但精力不可只是放在郵輪，應思考如何「用好淡季」。