何伯被控蓄意傷人 最高囚終身 何太涉傷人罪較輕 5000元保釋禁接觸兒子

巿民旁聽欲睹何太容貌

根據《侵害人身條例》，俗稱「傷人17」的有意圖而傷人罪，經公訴程序審訊，最高可判囚終身。「傷人19」的傷人罪，經公訴程序審訊，最高可判囚3年。

兩名被告依次為何煊（77歲、男、報稱退休人士）、葉秀定（44歲、女、報稱家庭主婦）。「何太」葉秀定昨披醫院紫色長衫、戴口罩站在犯人欄，默默低頭聽取控辯陳辭，不發一言。案件吸引近20名巿民旁聽，法庭一度坐無虛席，有由元朗到西九龍裁判法院的巿民稱，欲一睹何太容貌。

主控官於庭上透露，何煊因受傷未能出院，申請將其案件押後至6月5日或之前在屯門裁判法院再訊，視乎其出院情况，其間須還押警方看管，獲裁判官批准。至於葉秀定案件，控方申請押後至7月25日到屯門裁判法院再訊，以待警方進一步調查、索取何的醫療報告及尋找其他證人。

何伯因傷未出院 周四前再訊

辯方就葉提出保釋申請，控方反對，裁判官朱文瀚聽取雙方陳辭後批出保釋，條件包括交出5000元現金和旅行證件；不得離港；每周3次到警署報到；居住報稱地址，若地址更改須在24小時內通知警方；不得返回案發地點；不得直接及間接接觸控方證人，包括葉的兒子。

何煊被控一項有意圖而傷人，涉於2025年5月30日在屯門菁田邨一大廈的25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害葉。葉秀定被控一項傷人，她涉於同日同地非法及惡意傷害何煊。

【案件編號：WKCC 2360/25】