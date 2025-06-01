明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

何伯被控蓄意傷人 最高囚終身 何太涉傷人罪較輕 5000元保釋禁接觸兒子

【明報專訊】因公開子女爭產風波為人認識的何伯和何太，上周五（5月30日）疑因在屯門菁田邨一大廈大堂互相襲擊被捕，案件昨在西九龍裁判法院提堂。何伯被控一項「有意圖而傷人」，因留院缺席聆訊；何太身披醫院紫色長衫被押上法庭，被控一項傷人，暫毋須答辯，案件押後7月25日再訊。何太獲准以5000元保釋，其間不得接觸控方證人，包括她的兒子。

巿民旁聽欲睹何太容貌

根據《侵害人身條例》，俗稱「傷人17」的有意圖而傷人罪，經公訴程序審訊，最高可判囚終身。「傷人19」的傷人罪，經公訴程序審訊，最高可判囚3年。

兩名被告依次為何煊（77歲、男、報稱退休人士）、葉秀定（44歲、女、報稱家庭主婦）。「何太」葉秀定昨披醫院紫色長衫、戴口罩站在犯人欄，默默低頭聽取控辯陳辭，不發一言。案件吸引近20名巿民旁聽，法庭一度坐無虛席，有由元朗到西九龍裁判法院的巿民稱，欲一睹何太容貌。

主控官於庭上透露，何煊因受傷未能出院，申請將其案件押後至6月5日或之前在屯門裁判法院再訊，視乎其出院情况，其間須還押警方看管，獲裁判官批准。至於葉秀定案件，控方申請押後至7月25日到屯門裁判法院再訊，以待警方進一步調查、索取何的醫療報告及尋找其他證人。

何伯因傷未出院 周四前再訊

辯方就葉提出保釋申請，控方反對，裁判官朱文瀚聽取雙方陳辭後批出保釋，條件包括交出5000元現金和旅行證件；不得離港；每周3次到警署報到；居住報稱地址，若地址更改須在24小時內通知警方；不得返回案發地點；不得直接及間接接觸控方證人，包括葉的兒子。

何煊被控一項有意圖而傷人，涉於2025年5月30日在屯門菁田邨一大廈的25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害葉。葉秀定被控一項傷人，她涉於同日同地非法及惡意傷害何煊。

【案件編號：WKCC 2360/25】

上 / 下一篇新聞