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非辦公時段最高收3倍價 議員：急症病人無選擇

【明報專訊】本報比較14間私院在非辦公時段提供的腦部MRI連顯影劑服務定價發現，其收費比辦公時段高10％至200％。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌說，理解私院在非辦公時段服務需額外成本，但附加費差幅值得商榷，「成本係咪要兩三倍咁高呢？」醫衛界議員林哲玄稱部分急症病人被迫在非辦公時段求診，舉例腹膜炎要立即做手術，否則可致死，認為附加費增幅應避免超出病人可承擔範圍。

假日私家房 中大醫院頭部MRI收3萬

有讀者向本報提供資料稱，友人去年不適到中大醫院急症門診求醫，駐院醫生要求做頭部MRI檢查，標準房病人平日辦公時間照該MRI收費約9000元，由於翌日是假日加上友人選擇私家房，結果收費近3萬元。中大醫院回應稱，磁力共振造影服務收費會因應病人使用的時間（非門診或非辦公時間）和入住的房型而收附加費，該院會定期檢視收費水平。

本報5月中查閱14間私院的網上收費表發現，明德國際醫院清晰列明非辦公時段的收費價目，其餘私院則稱收費會有調整，建議病人致電查詢。記者其後以電話及電郵查詢所有私院非辦公時段照腦部MRI收費，發現定價均比辦公時段貴，相差介乎10％至200％，聖德肋撒相差最多（介乎100％至200％）；另有私院稱要付額外召回費。

部分私院回覆本報解釋收取附加費理據。寶血醫院稱病人如需在非辦公時段接受影像診斷服務，並診斷需注射顯影劑，當日待命的放射科專科醫生和技師皆需返回醫院；港怡稱有關服務要調動非當值員工、調整儀器的日常維護時間表等，涉及額外費用；養和醫療稱為提高收費透明度，未來除了因應查詢以口頭及書面詳細解釋，將考慮列出有關附加費。聖德肋撒於截稿前未有回覆。

本身是私家醫生的林哲玄說，曾聞有孕婦稱看了通勝、指明要凌晨兩時到私院剖腹產子，私院需重開手術室召回已收工醫護，「呢啲都係一種服務，收貴啲都好合理」；惟部分急症病人無選擇，要在非辦公時段求診，林認為私院便應考慮所訂附加費有否超出病人負擔，以免延誤診治。

談到大部分私院沒在網上列明非辦公時段附加費，彭鴻昌認為做法不合理，不便病人比較價格。林哲玄則稱關鍵在於病人能否理解網上價目，「唔係話唔應該擺，不過所有嘢擺晒上去，病人識睇咩？」他建議私院附加情景說明價目，舉例一個健康和患糖尿病的人，接受同一治療收費差多少，讓病人更易掌握。

（私營醫費透明度系列‧二）

相關字詞﹕林哲玄 私營醫療服務收費 私院

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