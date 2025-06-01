私院MRI收費 私家房可貴標準房六成 病房費另計 彭鴻昌：不論房型都是同一部機

港怡回覆稱，服務收費因應房型需要不同人手比例而異。

本報另發現，全部私院均會在非辦公或緊急時段收取附加費，最高可達辦公時間收費的3倍，當中只有一間在網頁列明附加費金額（見另稿）。

14私院 11差價至少五成

記者5月中查閱14間私院網上收費表，又以顧客身分致電私院查詢腦部MRI收費，發現因房型不同衍生的價格差異介乎20％至60％，當中11間差異至少50％。該收費包含檢查費，未計醫生費、病房費等雜費。

以金額差異最大的港怡醫院為例，標準房病人照MRI需付15,100元，住私家房則要付24,160元，相差9060元、即60％；聖保祿醫院標準房病人同類服務需付9940元，私家房則要15,910元，貴近6000元，同樣相差六成。

最貴港怡：人手比例按房型而異

醫衛局建議的立法原則包含要求私院在收費表交代所有房型的收費差異和理據。本報向14家私院查詢同一服務為何收費會按房型有異。港怡回覆稱服務收費會因應不同房型需要不同醫護人手比例而異，強調會按病人情况、健康狀况等，在提供服務前詳細解釋費用；嘉諾撒醫院稱私家房可提供更高水平的個人化服務。聖保祿醫院於截稿前未有回覆。

半島可樂作喻 林哲玄稱難評合理否

私家醫生兼醫衛界議員林哲玄認為，私院大部分牀位在標準房，料有5％牀位在私家房，「你有錢住（私家房）嗰啲都未必會同你拗個分別」。至於同一服務在不同病房收費有異，他說難評是否合理，並以飲可樂說明，「好似你去半島（酒店）問點解同茶餐廳爭咁多（價格）」，認為社會更應聚焦病人接受服務前是否知悉有關收費。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌則稱，曾聽聞個別私院以高私家房服務費「補貼」標準房和醫院營運，惟病人難理解有關計算；私家房儘管環境更佳，惟差異已反映在病房費，不應額外多收服務費，舉例照MRI，不論房型病人都是用同一部機。他認為「醫療唔完全係一件『商品』，佢有一定公共性」，政府長遠應考慮「跳出自由市場的思維」，規管私院價格，否則醫療收費通脹下，私院難為公院分流病人。

明報記者

（私營醫費透明度系列‧二）

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