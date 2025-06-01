海事處稱去年至今 無船違防污例

倘違法 發通知限時糾正

對於本地船，海事處現時要求受管制的本地船在船上備存船殼油漆證明書、油漆使用紀錄、船東簽署的《船殼防污底系統聲明》等文件，證明其符合國際公約。至於遠洋船，海事處按照國際海事組織的既定程序，檢查進入香港水域的遠洋船是否符合國際船舶安全和環境保護規定，如發現違反公約或本地法例，海事處會發出糾正缺陷通知，要求船舶離開香港水域前或在規定時間內糾正。

食環：吃港水產健康風險低

至於市民進食受有機錫化合物污染的海產，食環署表示，食安中心曾有一項風險評估研究，估計本港成年人經由進食本地所售水產，包括魚類、甲殼類動物和軟體動物攝入有機錫化合物的風險，結果顯示，攝入量一般和攝入量高的成年人從膳食攝取有機錫化合物的分量均低於健康參考值，故成年人從本地售賣的水產攝入有機錫化合物以致健康受損的機率不高。翻查資料，該研究於2019年完成，食安中心在零售層面選取約340個水產樣本，檢測4種有機錫化合物（即TBT、TPT、DBT、DOT）的水平，其中60%樣本測出含有最少一種有機錫化合物，最多是TPT，佔整體樣本的53%。

被問到最近有否抽查本地水產，食環署稱，食安中心會繼續透過恆常食物監測計劃，以風險為本的原則從進口、批發及零售層面抽取食物樣本（包括水產樣本）作化學及微生物測試，確保食物符合本港法例和適宜供人食用。食安中心建議市民保持飲食均衡和多元化，包括進食多種肉類和蔬果，避免因偏食某幾類食物而攝入任何過量污染物。

（城市保育）