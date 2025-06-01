船底禁塗錫油5年 荔枝螺回復生育力 TBT濃度跌九成 TPT未減籲關注

明報記者 馬耀森

有機錫化合物曾廣泛應用於船底漆，以防止藻類及軟體海洋生物附生，全球沿海城市的海水、沉積物和生物樣本常檢測到這些物質。該種化合物的毒性會導致腹足類動物如荔枝螺出現變性現象，雌性螺長出雄性器官，嚴重會導致不育。

西貢碼頭荔枝螺仍近四成不育

由城大海洋污染國家重點實驗室主任兼化學系講座教授梁美儀領導的研究團隊，2022至2023年採集了香港沿岸13個地點的海水、沉積物，以及29個地點逾1200個荔枝螺樣本，並比較2015年數據。結果顯示，新例實施5年後，海水中包括TBT在內的「丁基錫類化合物」濃度顯著下降，由2015年每公升180納克（1納克即10億分之一克），下降至2023年的14.1納克，減幅約92%；但TPT濃度與禁令前沒顯著差別。而由於海水中TBT濃度下降，TPT成為有機錫的主要污染物，佔海水中有機錫總量約84.5%。

研究亦發現，2017年實施禁令後，荔枝螺的生物指標有改善，樣本體內總有機錫含量大幅降低，當中包括TBT在內的「丁基錫類化合物」含量較2015年下降逾七成；雌性荔枝螺因「變性」導致不育的情况有改善，不同地點改善程度各異，2022年於西貢碼頭採集的雌性荔枝螺樣本仍有38.5%不育，但較2015年的55.6%下降。另外團隊去年於港島大潭的龜背灣發現雌性荔枝螺產卵，是近年少見。

TPT特性長期殘留 西貢香港仔濃度高

研究團隊同時發現，沉積物中TPT濃度仍居高不下，當中包括香港仔避風塘及西貢碼頭一帶，顯示其長期殘留特性。梁美儀認為，TPT存於沉積物中，難大規模挖掘，應繼續監察沉積物中的有機錫化合物濃度，希望隨着時間逐漸下降，「長遠再有新的沉積物覆蓋在上，對生態會有改善」。

梁美儀稱，本港1992年已禁止船舶使用含有機錫的油漆，當時大多數防污漆以TBT為主，但到2010年發現海水中的TBT已被TPT取代，港府亦於2017年落實新法例，全面禁止使用有機錫化合物，故TBT在長時間禁用下環境濃度已大幅下降；TPT禁用時間較短，加上其化學特性較難被破壞，需更長時間降解，故TPT在海水與荔枝螺體內的濃度未有顯著下降。

學者倡加強監管船 定期監測海洋生物

儘管如此，梁美儀認為今次研究顯示本港立法有效減少有機錫污染，海洋生態呈現初步恢復迹象，但TPT殘留問題仍需關注，而荔枝螺只是受有機錫化合物影響的生物之一，全球260多種螺都被發現受該種有毒物質影響，建議加強對船舶活動的監管，並定期監測海洋生物健康狀况，以進一步評估法規的長期效果。

環保署：密切關注新興污染物規管

環保署表示，本港已立法管制有機錫化合物如TBT及TPT的製造、進出口和使用以符國際公約規定，當中包括《商船（控制船舶有害防污底系統）規例》、《除害劑條例》及《有毒化學品管制條例》。環保署亦有就本港海洋環境及生物中有機錫化合物水平監測和評估，當中TBT監測結果與城大研究相若，政府會密切關注國際間對新興污染物的最新研究及規管，適時檢討加強管制的必要。

該研究論文已發表於國際期刊《環境國際》，論文第一作者是城大博士生姜艷，協作者分別來自香港大學及都會大學，研究獲研究資助局及創新科技署支持。

（城市保育）