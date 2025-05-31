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港聞二

西九騷前夕 晴天林「審慎評估」下取消

【明報專訊】以歌詞改編諷刺時弊的二次創作音樂人晴天林（Sunny Lam）原定6月1至2日於西九文化區自由空間「留白 Livehouse」舉辦音樂會，開騷前夕的昨日突然宣布取消，稱有關決定「經過審慎評估」，未提原因。

留白Livehouse回覆本報表示，音樂會策劃都不容易，希望大家珍惜及支持每個音樂人的演出。西九文化區管理局回覆稱，不評論個別租戶的活動安排。

晴天林昨晨於facebook表示，原定6月1、2日在「留白 LiveHouse」舉辦的《晴天林留港慶生音樂會》取消，形容決定經過「審慎評估」，就對觀眾帶來不便與失望深表歉意，將在7個工作日內安排專人與已購票觀眾聯絡退票。帖文未解釋取消原因，稱「期盼在不久的將來在某地與您再度相見」。

年初藍奕邦騷突撤

西九同稱不評論

晴天林近年憑改編歌詞翻唱再拍成短片，引起不少網民迴響，作品主要取材自時事或城中熱話，其YouTube頻道目前有逾28.4萬用戶訂閱，上月憑《Di-Dar》獲得第33屆舞台劇獎「最佳填詞」。

翻查資料，歌手藍奕邦原定今年初在西九文化區自由空間大盒舉行出道20周年音樂會，主辦方去年11月底稱收到西九文化區書面通知，取消其音樂會場地預訂。西九當局當時回覆本報稱不評論個別活動租場安排。

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