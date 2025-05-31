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港聞二

鄧炳強：國安罪釋囚權利與市民「一模一樣」

【明報專訊】初選案中被判串謀顛覆國家政權罪成的民陣前召集人岑子杰，昨日刑滿出獄，他回應傳媒提問時，自言已經審查「太敏感的問題」。保安局長鄧炳強昨被問到警方有否要求出獄者注意言論，他稱違反國安罪行的出獄者，所享權利與其他市民「完全一模一樣」，包括言論自由，不會因曾經犯法或觸犯某類罪行而受影響。

身在加拿大的藝人鄭敬基去年底被警方國安處通緝，其表弟、表弟婦、表妹及表妹夫先後被要求助查。被問到國安處做法會否造成寒蟬效應，鄧炳強稱案件仍在調查，不評論個別案件，又稱警方有責任調查任何罪案，包括調查相關證人，「任何案件做法一樣，並非針對某個案件」。他說，若有人擔心警方調查身邊人，「最簡單是不要犯法，自然就無人調查你」。

「倘憂警查身邊人 不要犯法」

鄧炳強昨日出席撲滅罪行委員會會議後提到，本港今年首4個月錄得28,152宗罪案，較去年同期跌2.2%；當中有13,115宗詐騙案，佔整體罪案約47%，數目較去年同期升9%，升幅放緩。涉及新興毒品太空油的案件則錄192宗，較去年同期升逾10倍。鄧稱警方正從源頭打擊，在太空油主要成分依托咪酯今年2月列為毒品後拘捕315人，當中販運個案佔三成，並搗破近10個懷疑毒品工場，堵截15萬枚太空油煙彈流入市面，亦以試紙快測工具於街頭拘捕49人。

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