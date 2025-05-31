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港聞

港聞二

親友助渡囹圄低谷 平權勝訴帶來力量

【明報專訊】早年與同性伴侶在美國結婚的岑子杰，2018年透過司法覆核爭取法院承認海外同性婚姻，案件於岑在囚期間獲終院裁定部分勝訴。岑子杰昨稱，獄中經歷不少低谷，與家人分隔4年教他牽腸掛肚，是官司勝訴為他帶來力量，讓他看見「似乎還可以有些改變」。他入獄後一度輕度抑鬱，現時回想這段經歷卻感恩，「感恩自己可以去到這樣的位置，因為現在我更明白一些真正抑鬱的人感受。現在起我希望多些關心身邊的人」。

不少人在獄中變消瘦，岑子杰接受本報訪問笑言，或許在囚時才「難得」一日三餐，故反而變胖；不過其體重曾因輕度抑鬱一度暴漲，初時76公斤，高峰期飈至89公斤，「好彩𠵱家已減番」。

「如果同佢傾到偈

結果可能不一樣」

他憶述，入獄首3年狀態仍好，後來發現漸與社會脫節，反而對每天15分鐘探訪時間感壓力，「唔知道同人講咩好，所以只見家人、兩三個我可以很輕鬆見的人。我對着人好像仍在笑，很開心很輕鬆，但裏面狀態其實很差」。

與牆外的人失去聯繫也帶來遺憾，在囚期間他有友人因情緒問題選擇結束生命，「如果我在外面，可能可以同佢傾到偈、安慰佢，結果可能不一樣」。 他說自己是靠親友的關懷渡過難關，記得家人曾在八號風球甫除下便趕來探望，又笑言自己在獄中收信多得「令人羨慕」。

戒煙報答關心

留港關注同志議題

岑子杰透露，為報答關心他的人，他已成功戒煙，昨日返家後亦終嘗到一直掛念的味道——家人親手做的三文治，「只是簡單的牛油多士，但也是回憶」。

岑子杰說暫無意離港，因對他重要的人一直都在香港；未來希望繼續關心同志平權議題，但會先了解過去數年其他人的倡議，再看看可以什麼身分參與，「先行出去關心人，自自然然就有事做」。

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