親友助渡囹圄低谷 平權勝訴帶來力量

不少人在獄中變消瘦，岑子杰接受本報訪問笑言，或許在囚時才「難得」一日三餐，故反而變胖；不過其體重曾因輕度抑鬱一度暴漲，初時76公斤，高峰期飈至89公斤，「好彩𠵱家已減番」。

「如果同佢傾到偈

結果可能不一樣」

他憶述，入獄首3年狀態仍好，後來發現漸與社會脫節，反而對每天15分鐘探訪時間感壓力，「唔知道同人講咩好，所以只見家人、兩三個我可以很輕鬆見的人。我對着人好像仍在笑，很開心很輕鬆，但裏面狀態其實很差」。

與牆外的人失去聯繫也帶來遺憾，在囚期間他有友人因情緒問題選擇結束生命，「如果我在外面，可能可以同佢傾到偈、安慰佢，結果可能不一樣」。 他說自己是靠親友的關懷渡過難關，記得家人曾在八號風球甫除下便趕來探望，又笑言自己在獄中收信多得「令人羨慕」。

戒煙報答關心

留港關注同志議題

岑子杰透露，為報答關心他的人，他已成功戒煙，昨日返家後亦終嘗到一直掛念的味道——家人親手做的三文治，「只是簡單的牛油多士，但也是回憶」。

岑子杰說暫無意離港，因對他重要的人一直都在香港；未來希望繼續關心同志平權議題，但會先了解過去數年其他人的倡議，再看看可以什麼身分參與，「先行出去關心人，自自然然就有事做」。