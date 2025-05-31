出獄受訪 岑子杰：不懂描述這份自由 初選案刑滿 首日返瀝源睇𨋢睇樹見街坊

警派車接載4人 獄外佈防

初選案共45人被判《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪成，昨日獲釋的4人均被判囚4年3個月。岑子杰早前囚於石壁監獄，王百羽及李嘉達囚於赤柱監獄，譚凱邦囚於壁屋監獄，與同案首批出獄被告安排一樣，警方昨晨約5時45分以七人車接載各人返住所，並在外圍嚴密佈防。

岑子杰昨早6時40分抵達佐敦住所，與家人短聚兩小時後，外出接受大批傳媒訪問。被問出獄後有否感到自由，他說「自由要行使才知道」，但現時「不知道有什麼（自由）可以行使」，仍會擔心什麼可說不可說，「究竟我有冇自由咗，我都想知」。被問有否說話想跟港人講，他笑言相信現在港人已習慣「唔使講嘢」。

岑：記着仍然受苦的人

岑自言現時心情複雜，為獲釋開心，但知道仍有很多人正受苦，「這亦令我覺得自己不可以太開心」，期許自己「記着仍然受苦的人」。

岑子杰認為，自己及香港過去4年經歷一些轉變，不懂評價香港的改變是正面或負面。他在獄中讀報感受到現時社會聲音兩極，「有人說（香港）好蕭條，有人又講到好多新舖開張，我觸摸不到究竟真實的香港是怎樣」，「可能是我未品嘗到由治及興的好處」。

在囚4年間，民陣等多個公民組織解散。被問會否感唏噓，他慨嘆不懂得評論，相信大家知道世界已變得不同，「我只能說，希望一些話到事的人知道有一些存在、聲音，它可能梗眼刺耳，但其實是在展現一些矛盾」。

至於警方有否要求他出獄後保持聯絡，或有否收到溫馨提示說話要小心，他未有回應，直言一些太敏感的問題，「我自己審查了」，又說自己需重新摸索紅線。

岑子杰昨午重返於2019年當選區議員所屬的沙田瀝源與街坊見面，其後與多名社民連成員包括黃浩銘、陳皓桓及街坊聚餐。他說原本第一個想去的地方是瀝源邨，因感覺自己在瀝源「有一個未完成責任」，仍盼了解在任時關注的議題進展，「瀝源邨連接商場的升降機何時建好？地下防滑條是否妥貼？啲樹枝仲有無長到插入屋？想返嚟睇一睇」。

其餘3人無受訪

上載近照簡單道謝

其餘獲釋3人無接受傳媒訪問。王百羽昨午在社交平台上載身穿背心的照片，身型較以前瘦削。李嘉達昨晨6時許回到觀塘住處，戴口罩和手執「包頭袋」的他明顯比以往消瘦，下車後兩度對傳媒說「辛苦晒」。譚凱邦妻子在網店社交平台專頁發文：「多謝大家關心，以後還請多多支持」。