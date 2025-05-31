聯合醫院插錯鼻胃喉 公院一年第三宗

醫生涉未妥善檢視X光片

聯院指該名耳鼻喉科病人5月26日接受手術期間置入鼻胃喉，供手術後輸注藥物及營養奶，及後因臨牀需要入住深切治療科病房；醫護其後安排X光檢查核實鼻胃喉位置。另一醫生翌日上午約10時評估病人情况後，指示護士可用鼻胃喉餵食。護士其後為病人抽取胃液樣本作酸鹼值測試，得出讀數與胃液脗合後，上午11時半開始輸注藥物及營養奶，其間病人無異常；下午約5時，醫護檢查時懷疑鼻胃喉位置偏離，隨即停止輸注並移除鼻胃喉。

一般有關X光影像會上載至臨牀醫療系統，由當值醫生檢視。據悉，5月26日晚當值的深切治療部醫生為病人安排X光檢查，涉未妥善檢視X光片，27日另一醫生亦涉未跟進X光片，至下午5時主診醫生巡房時發現X光片「唔對路」，隨即停止輸注並移除鼻胃喉。據悉暫無醫護需停職。

醫療團隊於27日晚及28日早上為病人做多項檢查，發現肺部出現小量氣胸及胸腔積液，已為病人做胸腔引流。病人現意識清醒並能自主呼吸、溝通自如。院方稱已聯絡病人家屬解釋及致歉，並透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告事件，會成立根源分析委員會了解事件成因，8周內交報告。

議員倡護師分擔醫生核對工作

伊利沙伯醫院及東區醫院分別去年6月及10月發生同類插錯喉事件。選委界立法會議員陳凱欣稱，同類事故一再發生，不僅打擊病人及家屬信心，亦打擊醫護。她認為情况反映酸鹼值測試不夠準確，建議無緊急需要的病人應在醫生確認X光片後才能接受餵食，亦建議醫管局研究培訓高級護師檢視X光片，分擔醫生工作量，並設置警告標識，提醒護士鼻胃喉餵食需做的核對程序等。