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港聞

港聞二

聲浪爭執傷人襲警 城大內地生囚約半年

【明報專訊】香港城市大學一名內地生今年3月在校園餐廳懷疑不滿被投訴電話聲浪過大，於校園襲擊投訴者，又取走對方個人物品。男學生早前承認襲擊、傷人等共6罪，裁判官李志豪昨在西九龍裁判法院判刑稱，被告的精神狀况不是他胡作非為的藉口，其行為目無法紀，不為社會接受，所幸事主沒受嚴重傷害，亦相信被告有可能失去學位和工作機會，考慮所有因素後判他監禁25周又5天。

被告王浩宇（23歲，報稱學生）一度還押小欖，他承認兩項普通襲擊罪及各一項傷人罪、盜竊罪、襲擊在正當執行職務的警務人員罪、刑事損壞罪。

求情稱情緒問題 官指非藉口

辯方資深大律師林穎茜求情稱，被告過往在內地修讀本科，直至二年級前是「陽光男孩」，經常做義工、獲獎無數，其後發生一些事令他反省與人的相處模式。辯方稱被告有情緒管理問題和溝通障礙，事後其父已為他安排心理治療，希望法庭考慮他獨自留港生活和更生需要，寬大判刑。

案情指出，2025年3月31日約早上10時半，被告在城大飯堂看手機期間，一名坐在被告附近的黃姓女子要求他降低音量，二人隨即激烈爭執。被告突然站起踢向黃左前臂，又朝她扔櫈，令她左前臂疼痛、發紅和瘀傷。黃沒帶走個人物品便逃離現場，被告從其銀包取出屬於她的身分證、6張銀行卡、八達通卡、門禁卡、兩張會員卡及現金970元。

目擊者截停遭打傷 警隨身攝像被擲地

案情續稱，目擊過程的胡姓男子嘗試截停被告，卻遭他拳擊，導致眼皮瘀青和鼻樑兩毫米裂傷。事件報警處理。同日稍後警方在邵逸夫圖書館接觸被告時，被告表現不合作和情緒激動，嘗試離開，其間分別對警員批肘、推另一名警員在地上，並將警員隨身攝錄器擲在地上。被告其後逃到圖書館另一區，衝到一名夏姓男子背後用雙臂抱着他。被告最終被制服拘捕。

【案件編號：WKCC 1415/25】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 內地生 刑事損壞罪 盜竊 襲警罪 傷人罪 普通襲擊 香港城市大學

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