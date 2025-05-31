2月猝逝瑪嘉烈醫生 產志賀菌檢測陰性

檢C組輪狀病毒港首見 未知關否死亡

中心調查顯示，在疑染STEC但病徵輕微醫生的糞便樣本細菌培養未發現STEC活菌；離世醫生與另一醫生樣本對STEC檢測則呈陰性，且瑪嘉烈醫院腫瘤科及院內相關食肆採集的環境及食物樣本皆對STEC呈陰性，亦無發現腫瘤科出現其他關聯個案，確認未現STEC爆發。

急性腸胃炎3醫生 疾病無關聯

至於年約30歲離世醫生死因，遺體檢驗無法確定引發致死的病理變化的確實原因。港大專家在死者不同組織樣本發現C組輪狀病毒，但另外兩名醫生糞便樣本未檢測到該病毒，認為死者最初出現的急性腸胃炎由C組輪狀病毒引起，但該病毒與死因的直接關係不清晰，不排除由其他因素引致。

2月伊院一病人染同毒 袁國勇籲避生食

港大團隊透過回顧測試954份糞便樣本，發現一名2月4日到伊利沙伯醫院急症室求醫的29歲女病人樣本對C組輪狀病毒呈陽性，團隊推測離世患者與該女病人或進食被污染食物，或接觸輸入病例等而受感染。團隊建議患急性腸胃炎時，若要服用抗生素或非類固醇類抗發炎藥，應先由醫生評估。

袁國勇向本報表示，上述兩宗感染C組輪狀病毒個案皆曾有嚴重急性腸胃炎，伊院29歲女病人腹瀉逾一周，離世醫生體內病毒載量「幾高」，該病毒毒性不容忽視。他稱現時公院會對嚴重急性腸胃炎個案做C組輪狀病毒檢測，並提醒長者、慢性病患者等免疫力較低者應避免進食未煮熟食物尤其海鮮。