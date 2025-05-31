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港聞二

自行出院不治療 肺結核男生隔離

【明報專訊】一名確診肺結核18歲男中學生本月25日在伊利沙伯醫院主診醫生不建議下自行出院，翌日到衛生防護中心胸肺科診所治療後再無如期繼續治療。中心昨向病人發出強制隔離令，已將他帶到瑪嘉烈醫院隔離治療，並正為同校教師、職員和同級學生安排篩查，暫無發現其他感染個案。

無打卡介苗 教員同窗需篩查

中心昨稱，本月14日接獲伊利沙伯醫院通報，該名過往健康良好18歲男中學生本月13日因氣促、長期咳嗽、痰中帶血、發燒及消瘦到該院求診，同日入院治療；痰液樣本證實感染結核桿菌，病人未有按「香港兒童免疫接種計劃」建議接種卡介苗疫苗。

病人本月25日在醫院主診醫生不建議下自行出院，由於需繼續接受全監督藥物治療，被轉介至中心胸肺科診所跟進。病人翌日到過診所求診及接受一次抗結核藥物治療，但其後沒如期繼續到診所治療；診所醫護多次勸告病人和家人持續藥物治療的重要。

中心稱考慮到病人只曾接受短暫抗結核藥物治療，停止治療會令感染惡化及增加傳播風險，並有可能衍生抗藥性結核桿菌，對公共衛生構成威脅，故昨發出強制隔離令。

衛生防護中心總監徐樂堅說，結核病是經空氣傳播的疾病，當病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣散播，若旁人吸入或會受感染；但一般而言，感染過程需要與病人長時間接觸。他提醒若15歲以下兒童未曾接種卡介苗疫苗，父母應及早為子女安排接種。

相關字詞﹕衛生防護中心 中學生 肺結核

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