林建岳：着重延旅客留港時間 推演唱會套票多安排接駁 綜合包裝一季活動

現在訪港旅客平均留港3.2晚。重掌旅發局的林建岳昨出席傳媒午宴，提出重視旅客留港時間。啟德體育園揭幕後的多場演唱會經驗顯示，不少來自內地的觀眾均於完場後隨即離港。林建岳相信，現時已有不少旅客在演唱會前提早來港消費，認為可提供交通工具，讓觀眾在散場後分散到不同地點，如銅鑼灣和尖沙嘴等，亦可考慮與不同商戶合作推出飲食、購物等套票，吸引觀眾留港消費。近日韓國MAMA音樂頒獎禮落實將在體育園舉行，身兼寰亞傳媒集團主席的林建岳透露他有份游說，並以啟德新場館招徠，終令對方事隔7年後再度落戶本港。

正與私院討論醫療旅遊產品

林建岳亦稱，本港面對鄰近地區激烈競爭，多地都同樣引入名牌、美食，亦提供退稅優惠，反問本港「而家仲係只推銷美食及購物天堂？」林認為吸客之道在於要讓旅客有「留在香港的理由」，強調宣傳策略要講求包裝，例如以夏季為主題，將一系列活動如迪士尼樂園20周年、熊貓一歲生日及外國球隊訪港等結合宣傳，吸引旅客延長逗留時間或「一訪再訪」，亦可將香港與大灣區城市一併包裝，吸引旅客「一程多站」。

本港近年力推會展旅遊吸引商務旅客，林建岳提及未來一年本港會議場地需求大，可藉機推動醫療旅遊，透露正與不同醫院討論推出新產品，冀吸引商務客來港時一併接受身體檢查等，相信香港比其他鄰近目的地更安全，成為本港吸引商務客的最大優勢，希望他們帶同家人訪港。

請逾百外地KOL宣傳 向日本推銷可愛

旅發局也會延續邀請KOL宣傳的策略，將再邀請過百名來自13個國家及地區的KOL，在7至8月來港體驗不同主題行程。旅發局亦計劃因應不同客源市場而推出特色宣傳，例如向日本介紹「Kawaii Hong Kong」主題，以可愛主題包裝夏日活動，目標為日本年輕及女性旅客；另向台灣推出親子遊、孝親團產品。旅發局亦將與業界合作推出優惠（見表）。

美酒節邀波爾多酒莊 單車節辦國際賽

林建岳亦預告，香港美酒佳餚巡禮將在10月底舉行，展期調整至4天，設「品味館」、「尊尚名酒區」，今年旅發局擬邀請法國波爾多「1855列級」的酒莊來港參展，林建岳亦將偕同文體旅局長羅淑佩前往波爾多洽談。旅發局亦研究於明年的香港單車節中，在鬧市舉辦受國際單車總會（UCI）認可的公路賽。