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港聞二

母親男友性侵案 細女：母不滿姊害男友被捕

【明報專訊】女童疑遭母親的兩任男友分別非禮及非法性交，多年後其母疑妨礙他人報案，案件昨在高院續審。庭上播出事主胞妹的錄影會面，當中她指母親拒絕讓補習導師為事主報案，當母親男友被捕後，其母形容事主「好衰」、「害我心愛嘅人被人拉」。

現年14歲的女童Y為事主X的胞妹，獲准以視像作供。控方播放Y的錄影會面片段，Y稱被告全志明（現年53歲）為其母N.D.（現年49歲）的男友，住在她家的「天台」，有時會趁她父親入睡時，溜進她家睡房內留宿。

Y表示，2023年4月1日，補習導師得悉X曾遭全志明性侵，Y亦曾被強吻及摸臀；補習導師向二人的母親揭發事件，惟其母拒絕報案，回家後更吩咐Y「千祈唔好講全生有非禮」。Y自言當時不滿母親包庇外人，但她表現唯諾，因怕遭母親打罵。

Y續稱，當晚其母聯絡全志明，着對方刪去一些敏感對話，翌日其母得悉全被警方拘捕，遂向Y說「點解家姐咁衰，好衰，好衰，害我心愛嘅人被人拉。」Y提及，全曾想抱着她睡覺，Y拒絕後，其母反而怪Y，並叮囑全與Y到內地後要抱着Y睡覺，Y對此反感。審訊下周一續。

【案件編號： HCCC 297/24】

相關字詞﹕高等法院 與13歲以下女童非法性交罪 非禮女童 妨礙司法公正罪 性侵犯

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