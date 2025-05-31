泥頭車溜前 司機遭夾斃 斜路排隊等上落貨 下車未幾出事

警方昨早9時許接報，青衣西北交匯處近青嶼幹線觀景台對下地盤一名泥頭車司機被夾在兩輛重型貨車之間昏迷。37歲湛姓男司機被救出時頭、胸部嚴重受傷，由救護員即場急救後送往仁濟醫院，搶救證實傷重不治。

據了解，運載石塊的泥頭車需途經一條下斜的路往地盤裝卸貨物，車常在斜路輪候，事主任職重型泥頭車司機約兩年。據悉，有司機事發時聽到車輛撞擊巨響，下車到車尾查看發現後車撞上，湛被夾兩車之間，即登上湛的泥頭車倒後，為湛解困，報警求助。

涉事泥頭車車頭損毁，地面留有血迹雜物。警方初步調查相信，泥頭車在下斜路段排隊，湛下車企在兩車首尾之間時，其泥頭車突然溜前撞向前車車尾，他疑閃避不及，被夾兩車之間；案件列致命交通意外，案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲如目睹意外或有資料提供，請致電3661 1446。

涉事泥頭車車頭放有「長天」紙張。長天企業有限公司透過電話回應，確認事主是員工，公司已派員接觸家屬，暫時未知意外原因，同事都十分悲痛。工權會總幹事蕭倩文稱，初步接觸事主家屬，得知他為家庭經濟支柱，「有老有嫩」，當時駕駛一輛38噸泥頭車開工，運載石塊，涉事地點為運送石塊必經之路，惟車輛溜前原因未明。