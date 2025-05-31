驗船督察：忘年檢情况 一般只查甲板上水密裝置

黃鑑清是第32名出庭作供的海事處證人。黃在2013年調查委員會聆訊訛稱「南丫四號」有12件小童救生衣，實則沒有，判囚15個月，已刑滿出獄。黃鑑清昨稱他1981年加入海事處，2000年晉升高級驗船督察，隸屬本地船舶安全組機械分科。他分別於1996年2月及2012年5月登上南丫四號，負責新船檢驗及年檢的最後檢查，年檢後不足5個月發生海難事故。

就1996年驗船工作，黃確認曾進入所有艙室視察二氧化碳管道、防火設備和積水排放系統，惟對舵機房及油箱房之間的通道無印象，因他不熟悉船體和船殼，無法評論兩艙之間有「窿」是否正常。在遇難者家屬一方提問下，黃稱驗船前曾翻閱管道圖則，但無留意以往驗船未完成的項目，除非船廠額外要求，「（驗）新船係上司畀我做嗰樣嘢，就做嗰樣嘢」。

至於2012年最後檢查，黃透露會檢驗水密關閉裝置和水密門，包括甲板上的裝置。本案「消失的水密門」位於甲板下艙室，黃稱會視乎情况檢驗甲板下的裝置，但不知道如何決定，亦「記唔起」在什麼情况下入艙室檢查。黃強調一般只會檢驗甲板上的裝置，或者入機房檢查引擎和通風。

驗船主任：早年欠正規培訓

死因庭亦傳召退休首席驗船主任梁榮輝作供。梁無參與南丫四號驗船工作，證供圍繞驗船制度。梁稱早年海事處欠缺正規培訓，驗船督察僅跟隨資深同事學習，直至2010年實施正規訓練，新人可從簡單驗船工作入手，表現上軌道後才獲派較困難的任務。

就海事處年檢未發現兩艙之間無裝水密門，梁榮輝解釋，舊船年檢一向檢查船身有否生鏽撞凹，不會如同驗新船一樣仔細檢查所有項目。梁稱「事後孔明」地看，年檢應該跟隨新船檢驗的方法，但指年檢制度沿用已久，除非船經過明顯改動，年檢未必揭發問題。在死因研訊主任提問下，梁承認驗船人員相當依賴新船檢驗的結果。研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）