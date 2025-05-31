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港聞

港聞二

驗船督察：忘年檢情况 一般只查甲板上水密裝置

【明報專訊】2012年南丫海難造成39人死，死因研訊昨踏入第19天。曾在海難調查作假證判囚的前高級驗船督察黃鑑清稱不知道兩艙之間設置通道是否正常，「我唔係做hull（船殼）部分，正唔正常我就唔清楚」。就海難發生前約5個月的年度檢查，黃稱不記得實際情况，一般只檢查甲板上的水密裝置。

黃鑑清是第32名出庭作供的海事處證人。黃在2013年調查委員會聆訊訛稱「南丫四號」有12件小童救生衣，實則沒有，判囚15個月，已刑滿出獄。黃鑑清昨稱他1981年加入海事處，2000年晉升高級驗船督察，隸屬本地船舶安全組機械分科。他分別於1996年2月及2012年5月登上南丫四號，負責新船檢驗及年檢的最後檢查，年檢後不足5個月發生海難事故。

就1996年驗船工作，黃確認曾進入所有艙室視察二氧化碳管道、防火設備和積水排放系統，惟對舵機房及油箱房之間的通道無印象，因他不熟悉船體和船殼，無法評論兩艙之間有「窿」是否正常。在遇難者家屬一方提問下，黃稱驗船前曾翻閱管道圖則，但無留意以往驗船未完成的項目，除非船廠額外要求，「（驗）新船係上司畀我做嗰樣嘢，就做嗰樣嘢」。

至於2012年最後檢查，黃透露會檢驗水密關閉裝置和水密門，包括甲板上的裝置。本案「消失的水密門」位於甲板下艙室，黃稱會視乎情况檢驗甲板下的裝置，但不知道如何決定，亦「記唔起」在什麼情况下入艙室檢查。黃強調一般只會檢驗甲板上的裝置，或者入機房檢查引擎和通風。

驗船主任：早年欠正規培訓

死因庭亦傳召退休首席驗船主任梁榮輝作供。梁無參與南丫四號驗船工作，證供圍繞驗船制度。梁稱早年海事處欠缺正規培訓，驗船督察僅跟隨資深同事學習，直至2010年實施正規訓練，新人可從簡單驗船工作入手，表現上軌道後才獲派較困難的任務。

就海事處年檢未發現兩艙之間無裝水密門，梁榮輝解釋，舊船年檢一向檢查船身有否生鏽撞凹，不會如同驗新船一樣仔細檢查所有項目。梁稱「事後孔明」地看，年檢應該跟隨新船檢驗的方法，但指年檢制度沿用已久，除非船經過明顯改動，年檢未必揭發問題。在死因研訊主任提問下，梁承認驗船人員相當依賴新船檢驗的結果。研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕海事處 南丫海難 死因研訊

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