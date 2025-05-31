小一統一派位人數增 獲派首3志願比率跌

2018年以來首見上升

今年參與「統一派位」的學童有19,489人，較去年19,204人增285人，是自2018年參與學童數目下跌以來，首次出現回升。

今年獲派首3個志願學校的學生有15,538人，佔整體學童約79.7%，整體滿意率則有90.0%，分別較去年83.7%及92.2%下跌4個百分點和2.2個百分點（見圖）。

津貼小學議會主席張作芳表示，據教育局數字顯示，近年參與「統一派位」學童呈下跌趨勢，對今年錄得輕微增幅感驚喜，估計或因已有子女在港就讀的高才通家庭，其幼子或幼女升學有關。她舉例以往高才通帶來插班生多讀中學及高小，幼稚園至初小則較少，但如相關家庭已有子女在港就讀，「哥哥姐姐已來了香港讀書，那些弟弟妹妹入讀機會相對大一點」。

至於獲首3志願及整體滿意率下跌，張作芳認為往年家長見到學童數目下降，可能仍抱觀望態度，但眼見近4年數字下跌，「（家長覺得）即下一年都會下跌」，令家長有動機在選校時更進取，惟同時「會令失望的人多返」。

不過，因應整體學童下跌趨勢，張稱家長「叩門」成功機會或較以往大，但提醒家長切勿揀選太多學校叩門，避免對學童造成壓力。

教育局亦提醒家長須於6月10或11日到獲派學校辦理註冊手續，如當日另有要事，應先與學校聯絡，否則將被視作放棄學位。