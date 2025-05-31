公院另途徑引入護士 技術清單料多惠院舍

政府消息稱，因應院舍修例，人手要求改變，至2028年60人以上的院舍要「一院一護士」，估計仍需約500名護士始能滿足要求；雖然社署有舉辦社福界登記護士訓練課程，畢業生須於社福界任職不少於3年，惟他們及後或因個人取向或職涯發展離開社福界。

社署早前有關院舍員工技能及資歷要求的顧問研究報告，建議包括增設護理保健師，並建議修例，容許院舍可聘用登記護士或護理保健師以符合法定人手要求。被問將護士納入清單時有否考慮護理保健師的供應，政府消息稱設護理保健師是從確保本地就業角度出發，非旨在取代護士。

列「技術專才」 護總憂混淆職責

香港護士協會主席謝健強稱，海外護士來港工作須符合學歷要求，有相關經驗方能取得註冊，相信其護理質素有一定水平。他稱據其了解，當局會檢視申請人所讀的海外院校，並向該院校索取證書，避免學歷造假。

香港護士總會會長蘇肖娟表示，全球也缺護士，如措施有助改善人手問題，也不會貿然反對引入海外護士；惟她不解為何護士作為一種專業，何以會出現在技術專才清單，擔心做法或令人混淆護士職責。

勞聯勞工界議員周小松質疑院舍毋須引入3000名護士，認為配限上限過高，建議當局「認真計數」，又指香港不乏有能力培訓護士的老師，同時很多年輕人有意修讀護士，當局可考慮以加大培訓取代引入。