引8種技術專才 各限3000配額 涵護士電梯技工飛機維修 勞工界稱劃一封頂不科學促審視

適用一般就業輸才計劃

僱主毋須證本地招聘困難

政府消息稱，訂立清單時已考慮2023年人力推算，及各政策局、行業組織及主要商會建議，選定的8項工種（見表）對維持香港城市運作極重要，至少未來5年嚴重人手短缺，且不能通過本地培訓及時補充。

政府消息稱，資訊科技技術員需求每年持續增長10%；海事技術員短缺至2028年達7%；飛機維修技術員未來3年有逾千職位空缺；升降機或自動梯技術員、建築信息模擬協調員及電業技術員合計至2027年短缺約2000人。

各工種配額以3000為上限，政府消息稱是考慮到各工種行業規模各異，不想某些行業佔據太多配額才訂上限。被問為何不以個別工種短缺為基礎，分配1萬配額，政府消息稱主要想保持彈性。

計劃原擬以35歲為限，勞福局長孫玉菡於港台節目解釋經廣泛諮詢後，發現改為18至40歲更理想，有助找有適當能力人才來港。他說計劃為期3年、配額1萬個，料對本港技術員影響有限。

勞聯勞工界議員周小松稱，不反對透過新措施緩和香港人口老化，但各工種行業結構與人力需求各異，統一配額上限「不科學、設計要改善」，配額對部分工種而言太多，例如升降機技術員，業內有約6200名註冊人員，3000個配額佔四成多，料對該行業造成衝擊，也不利本地培訓。

周小松促當局針對不同工種人力需求訂立清晰配額，並分階段推出配額。他重申，引入人才難徹底解決問題，唯有改善薪酬、工作環境，始可能吸引新人入行；如行內生態不變，藉新渠道來港人才也會離開。

周小松：改善待遇才治本

工聯會：兩窗口衝擊本地勞工

工聯會副理事長、勞顧會勞方委員林偉江表示，對部分納入清單的工種抱有質疑，如升降機技術員、電工、海員、護士，質疑相關人力需求未達3000個，且很多本地培訓正進行。他指飛機維修技術員可經行業計劃輸入，加上技術專才清單如開「兩個窗口」，促當局仔細衡量，即使政策目標不同，對本地勞工同樣有衝擊，建議當局在考慮工種人力需求，顧及本地就業下再審視配額。

林偉江指出，計劃雖列明技術專才來港，薪酬待遇須達同類工作市場水平，惟關注審批部門如何把關，擔心如所用數據跟不上勞動市場改變，或影響本地人薪酬。林偉江建議當局定期向勞顧會提供新措施申請情况，如發現對本地就業有影響須盡早調整或暫緩措施。