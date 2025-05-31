九市速遞：算力超市減小企研AI成本 一站式提供算力資源AI模型工具

珠海副市長蘇虎致辭稱，珠海將以總規模800億元（人民幣，下同）的「新質生產力投資基金」推動人工智能與機器人產業創新發展，聯合橫琴、澳門共建RISC-V（開放指令）開源生態創新，珠海將在「百模大戰」（大模型之間的激烈競爭）聚焦垂直大模型（與通用大模型對應，指某個細分領域所用的大模型）。

設「算力券」「模型券」資助 總值共6億

同日珠海公布《珠海市推動人工智能與機器人產業高質量發展若干措施》，市工業和信息化局長姚蔚解釋，有企業反映大模型研發成本中，算力佔到70%，如果全由企業自行搭建算力設施需要大量資金投入，會令企業尤其初創公司面對資金難題。因此珠海建設「雲上智城」算力基礎設施，供中小企「一站式」租用算力資源、調用模型工具，並設立總值5億元的「算力券」和1億元「模型券」，合資格企業每年最高可獲得1000萬元「算力券」和100萬元「模型券」資助，以降低企業研發和使用AI的成本。

雲上智城總經理孫傲冰稱，公司提供的一站式服務「超市」，將接入國內外優秀服務商資源，支持企業線上選擇算力資源，接入數據庫、行業應用等。雲上智城亦為中小企提供數字化轉型服務，包括諮詢、規劃、實施及後期維護。孫傲冰透露，目前平台已註冊企業達1364家，上架產品793個，已有66家企業通過平台對接相關單位採購算力解決方案，合同金額超過3300萬元。

上述《若干措施》還提到，支持機器人運動控制算法、靈巧手、高精度感測器、柔性關節、高功率密度電機等領域的關鍵技術攻關，合資格企業可獲最高3000萬元資助；同時支持金融機構向人工智能與機器人企業推出「算力貸」、「算法貸」、「數據貸」等金融產品，鼓勵銀行提供優惠利率，結合企業需求提高授信額度，累計總授信不低於100億元。