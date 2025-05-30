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港聞二

兩口岸增專用位 的士車隊稱助招攬

【明報專訊】5支的士車隊7月底前須投入營運，早前有傳車隊難請司機，政府昨日公布今起開放深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸禁區的指定停車位置，供兩支試運車隊「JOIE樂行」及「星群的士」使用，乘客可透過車隊手機應用程式或其他網約渠道預約行程，並於兩口岸指定停車位置上車。JOIE樂行及星群均表示歡迎措施，相信能增加司機入隊誘因。

根據運輸署圖片，深圳灣口岸的車隊指定停車處位於旅遊巴停泊處附近，港珠澳大橋香港口岸的停車處則位於現有的士站旁。運輸署表示，兩支車隊現共提供約300輛的士以試行模式營運，的士將獲署方簽發禁區許可證；新措施方便市民及旅客使用車隊服務，亦可讓車隊營辦商蒐集營運數據及乘客意見，正式服務時更可靠。

發牌門檻255輛 星群現約120輛

星群的士執行董事鄭敏怡早前曾說期望讓試運車隊使用口岸專屬上客位，鄭昨稱很高興成功爭取落實，其車隊司機十分雀躍，因車隊現時試運有一成多訂單是前往深圳灣口岸，但司機往往需在口岸的士站排隊等客回到市區，相信新措施能減省排隊，有助流轉及增加生意。鄭透露，現時車隊有120多輛的士服務，但距離申請規模六成、即約255輛的士之發牌門檻仍有距離，寄望新措施能吸引司機加入，盡快達標獲發牌。

被問口岸現有的士站隨時有車，車隊的士要提早預約有何吸引力，鄭稱深圳灣口岸的士站長期需排隊，預約後可即時上車更方便，其車隊豪華的士可載6人兼可放多件行李，亦方便家庭客。

JOIE樂行則稱，新安排方便乘客且提升服務體驗及效率，相信隨着更多口岸設立車隊專屬停車處，能吸引更多司機加入。JOIE樂行又說，現已將的士預約時間由一小時前減至半小時，並會向乘客派優惠券，吸引更多市民光顧。

至於其餘3支的士車隊，運輸署稱會在它們開始試行後開放指定停車位置。

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