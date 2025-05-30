次輪乳癌篩查 高風險者免費 籲有「強烈家族病史」或基因突變婦女參與

乳癌是本港最常見女性癌症，也是女性致命癌症第三位。衛生署繼2021年為中風險婦女提供乳癌篩查計劃後，今次擴展至高風險婦女。合資格者分兩類，一類為本身基因檢測確認自身有基因突變者，一類為有「強烈家族乳癌或卵巢癌病史」的人，後者共細分7個類別（見表）。婦女年齡需介乎35至74歲，並無乳癌症狀及病史。如涉家族史者，可按家族最年輕確診年齡提早10年開始篩查，但需不早於30歲。

今起3機構可預約 6．10檢查

合資格者今起可向3間機構，包括香港乳癌基金會、基督教聯合那打素社康服務和基督教靈實協會，預約於7個服務點做評估，6月10日或之後攜同所需文件，例如基因測試報告，接受乳房X光造影檢查。帶有特定基因突變者，將額外獲安排超聲波乳房檢查。衛生署指香港乳癌基金會於做評估的同一地點提供篩查，另外兩間機構由指定影像中心提供篩查。

香港乳癌基金會表示，中心昨已接到逾30宗查詢，可安排一站式服務，如婦女出現不正常情况，可安排跟進抽組織及即時轉介醫生。

奚安妮表示，今次計劃與首階段計劃不同，預計參與女士大多曾有家族病史。她提醒，有多重家族病史的女士風險特別高，而帶有指定基因突變的女性，於70歲前患乳癌風險達六成，較平常女性多5倍，呼籲接受篩查。對於有專家建議以磁力共振（MRI）篩查、但今次未獲納入計劃，奚稱公共資源有限下需平衡，但衛生署專家小組亦建議基因突變者可再做MRI篩查。

服務提供者每次檢查可收最多225元共付額，前述3間機構目前不收費。奚安妮表示，政府高度補貼，希望高風險婦女毋須「自掏腰包」，又預計計劃約有數千女士參與，但沒就參與人數設「硬指標」，完成3年計劃後會再評估成效。

首階段68人確診 97％早期

首階段為中風險婦女提供的篩查先導計劃，去年已恆常化，去年共9000人參與。先導計劃推出期間，共68人確認患乳癌，97%屬早期，每1000人中有8.7人患癌。奚安妮指出，一般風險人士不一定需要基因檢測，首選仍是X光造影篩查。