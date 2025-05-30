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拘非法收債45人最小14歲 搗黑幫高利貸年息1700厘

【明報專訊】警方本月19至29日展開「壁烽」反非法收債行動，共拘捕45人，其中3人18歲或以下，年紀最小的14歲初中生涉嫌收取500元報酬協助上門淋油收債。行動中亦搗破由黑社會操控的吸血「大耳窿」集團，部分貸款年利率逾1700厘。

被捕37男8女14至64歲，涉嫌無牌放債、以過高利率放債、刑事毁壞、刑事恐嚇、自稱三合會社團成員、洗黑錢等，檢獲包括收數紙、紅油、現金及手機等證物。其中新界南總區刑事部搗破無牌放債集團，拘捕包括骨幹、傀儡戶口持有人及「行動組」成員，部分人有黑社會背景，涉案傀儡戶口2024年初至2025年初處理逾2700萬元犯罪得益。

警方經初步調查，有事主去年10月接到自稱知名財務公司職員來電，稱毋須見面或入息證明即可貸款。事主透過電話提供身分證、住址證明及家人資料，獲批2萬元貸款，實際只收到1.5萬元，另5000元為手續費，每周需償還5000元利息。事主未能如期還款，會被轉介其他財務公司以「新債冚舊債」。事主最終借貸10萬元，其中2.5萬元扣作手續費，每周要支付2.5萬元利息。初步計算，相關貸款年利率逾1700厘，遠超法定上限的48%。

警方調查發現，該「大耳窿」集團與其自稱的持牌財務公司無關，而「轉介」的其他財務公司實由同一集團操控。當借貸人無力償還，「行動組」會透過電話恐嚇、上門淋紅油等行為逼借貸人還錢。

相關字詞﹕黑社會 收債 放債 吸血 大耳窿

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