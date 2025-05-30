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港聞

港聞二

前公屋工頭收賄罪脫 官：控方未證與分判商關係

【明報專訊】兩名前模板「工頭」為觀塘安達臣道房署公屋建築項目工作時，涉於2021至2022年接受兩名工人逾4萬元賄款，作為令他們獲分判商聘用的條件。兩名工頭昨在觀塘裁判法院被裁定代理人接受利益共9罪全不成立。裁判官彭亮廷裁決稱，控方未能證明兩被告與分判商屬什麼關係，包括是否存在僱傭關係，「就如建築高樓一樣，控方根本沒把地基建好」，法庭只能裁定罪脫。

辯稱案中金錢為賭馬錢 非受聘回佣

被告為謝藍雄淇（33歲）、劉偉（47歲），均為碧海土木工程有限公司前模板工頭。​​謝涉7項代理人接受利益罪，劉則涉兩項代理人接受利益罪，劉的其中一項於審訊時已被裁定表證不成立。

辯方的抗辯理由是，謝認為自己是「三判」而非碧海的僱員，故他並非碧海的代理人，沒犯案中法例。謝亦稱無收受回佣，而工人存入他帳戶的只是用作「賭馬」的金錢。劉則稱，只是按謝的吩咐向工人收取賭馬錢。

官引董事證供 非簽合約即為僱員

彭官裁決稱，控方須先證明兩名被告與碧海之間有僱傭關係，才能證明他們有罪，但控方只依賴兩被告與碧海簽訂的合約來證明此關係，法庭不敢苟同。彭官引述碧海董事證供指出，並非只要簽了合約，就必然是碧海僱員，合約主要用來確保支薪。彭官稱，該董事證供顯示，「三判」及僱員的身分或可並存，而控方也未能證明謝以「三判」抑或僱員的身分行事，未能排除謝的「三判」身分。

彭官續稱，控方也未能證明劉是碧海的僱員，未能排除他以其他身分行事，例如劉可能是謝或另一名崔姓「三判」的助手，而劉也可能根本不知道誰是他真正的僱主。基於控方案情有疑點，彭官裁定疑點利益歸於被告。

【案件編號：KTCC 1825/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 安達臣道 公營房屋 代埋人接受利益罪

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