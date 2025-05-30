脅迫付費案中案 教追女「鬼王」涉洗錢被捕

另拘同伙 涉帳戶助「洗白」346萬

海關2022年中偵破兩宗不良營商手法案件，拘捕一名本地男子，他因銷售約會技巧訓練服務期間作誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》。被捕男子周柏賢2023年7月被裁定罪名成立，判處160小時社會服務令。

海關財富調查科其後對被捕男子展開財富調查及資金流向分析後，發現資金主要來自26歲本地男子，該男子2020年4月至2025年2月期間以名下4個銀行帳戶接收逾110個來歷不明的第三方入帳，共涉款約346萬元，當中包括涉及不良營商手法案件中兩事主合共54.62萬元。

款項包括《商品例》事主54萬

海關深入調查後前日採取行動，以涉嫌洗黑錢拘捕兩名分別35及26歲同時搜查兩人於荃灣、青衣及鰂魚涌的寓所，檢取兩部手提電話、一部電腦及一批銀行文件等證物。

據了解，涉案35歲「鬼王」為主腦。初步相信他得知銷售手法有問題，故利用26歲男子的銀行戶口接收資金，收款後會於短時間轉帳至35歲男子帳戶，兩人互相認識。26歲男子報稱散工，平均月入1.1萬元，主要負責處理資金，銀行戶口長期保持低結餘，而負責接收的資金龐大，與財務背景不相稱。而該名35歲男子接收資金後，會將大部分轉到投資戶口整合，另外亦會不定期向26歲男子轉帳，金額由數百至數萬元，會繼續調查是否涉及協助洗黑錢的報酬。海關會根據《有組織及嚴重罪行》條例，繼續循被捕人背景、資金來源及流向等方向調查，不排除有更多人被捕，並會徵詢律政司意見以決定進一步行動。