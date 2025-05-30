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港聞

港聞二

警方私家車撞斃過路漢 消息稱正執行職務 男警涉危駕被捕

【明報專訊】旺角昨發生奪命交通意外。一輛警方私家車昨凌晨沿旺角彌敦道往油麻地方向行駛，至太子道西附近時撞倒過路六旬漢，並將他捲入車底，重傷昏迷。消防到場將他救出送院，惜搶救後不治。警方經初步調查，駕車男警員涉嫌危險駕駛被捕。

被撞60歲外籍男子，據悉為越南裔，消防協助救出時身體多處嚴重受傷昏迷，救護員即場急救再由救護車送院，惜搶救後證實傷重不治。駕車的46歲男警員意外後在現場協助交通警員了解經過，經初步調查，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。他已獲准保釋候查，8月下旬須向警方報到。

事發凌晨旺角彌敦道 捲車底拖行20米

事發昨凌晨3時許，一輛警方私家車沿彌敦道往油麻地方向行駛，至太子道西附近時撞倒一名橫過馬路男子，將他捲入車底拖行，車輛駛前約20米至近聯合廣場對開始停下。消防接報到場將被困男子救出，送由救護車送院。現場消息稱，涉事私家車屬旺角警區，車輛沒有警車標記，外觀與一般車輛無異，當時車輛正執行職務。意外後私家車停在快線，車牌鬆脫、頭冚凹陷、擋風玻璃破裂，並有頭髮黏在玻璃。

消息稱車駛至時事主加快走向壆

涉事一段彌敦道有3條行車線往油麻地方向，消息稱，該男子於慢線左至右橫過馬路，私家車駛至時，他突然加快腳步走向路中分隔石壆，被駛至車輛撞倒。警方事後臨時封鎖中、快線蒐證。案件交由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。

相關字詞﹕奪命交通意外 捲入車底 危險駕駛

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