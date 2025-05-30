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港聞

港聞二

控方專家：倘打疫苗精神創傷大 始發免針紙

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案昨在區院續審。控方家庭醫學專家許明通接受辯方盤問時稱，若病人患「疫苗恐懼症」，也不一定不適合接種疫苗，惟若病人對接種疫苗「精神創傷好大」，醫生便可發「免針紙」。此外，許同意，醫生診斷病人有否「顯著恐懼」，牽涉主觀分析。許續稱，醫生大多會相信病人所言，除非前言不對後語才會懷疑。

醫生多信病人 除非前後矛盾

控方開案陳辭稱，衛生署曾向蔡發出一份「暫擬指引」，當中提及符合豁免接種疫苗「禁忌症」情况極少，質疑蔡以病人患「疫苗恐懼症」為由發逾1.2萬張「免針紙」，「不是真實反映有關人等的臨牀身體狀况」。

辯方關注，就精神科診斷而言，「疫苗恐懼症」是否一種「禁忌症」？控方家庭醫學專家醫管局新界東醫院聯網家庭醫學部顧問醫生許明通供稱，即使病人有恐懼症，也不一定不能接種疫苗，但若病人情况「差到好緊要」、「同佢做counselling（輔導）都做唔掂」，醫生便可發「免針紙」。

判斷病人恐懼否 同意涉主觀

就問診過程，許明通在盤問下同意，醫生診斷病人有否「顯著恐懼」，牽涉主觀分析，又提到醫生大多會相信病人的言論。暫委法官勞潔儀關注，醫生在什麼情况會懷疑病人言論的可靠性？許稱，若病人前言不對後語，「今次驚，下次又唔驚」，便會有所懷疑。

另外，控方早前傳召13名獲蔡淑梅發「免針紙」的病人作供，許明通前日作供時形容，蔡以「疫苗恐懼症」為由，向他們發「免針紙」的決定不當或缺乏客觀證據支持。

被質疑精神科資歷 稱受訓過

辯方質疑，本身是家庭醫學專家的許明通，只曾在大學時期修讀精神科，認為他不能「好有信心地」判定，蔡診斷病人患「疫苗恐懼症」屬錯誤。許回應稱，自己不持有精神科相關碩士學位，但曾參與相關培訓，不同意辯方說法。辯方續指出，許明通對於哪種情况適合打針，以及符合「禁忌症」的條件等「知啲唔知啲」，並曾針對作供病人作出偏頗的供辭，許一概不同意。審訊今續。

【案件編號：DCCC 228/24】

相關字詞﹕區域法院 不誠實取用電腦罪 西醫 新冠疫苗 免針紙

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