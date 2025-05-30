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港聞

港聞二

驗船督察：關燈檢查 沒注意艙壁通道 船淨重「受天氣等影響」 63噸變60噸「可接受」

【明報專訊】2012年南丫海難造成39人死，死因庭昨日第18天研訊。時任驗船督察周圖銳曾見證南丫四號的傾斜測試，並曾進入船艙。他供稱，當時船上關掉燈光，他用電筒照明及檢查，沒注意艙壁有否通道，並以上層甲板有出入口便作為是獨立艙的判斷。周同時負責審核南丫四號的穩性計算，他請示上司後沒自行做破艙穩性計算，並經對比過往船隻穩性數據後就審批。

時任海事處驗船督察周圖銳供稱，南丫四號於2005年申請升高船底的壓載物，他到船廠觀察船的傾斜測試，並曾進入兩個艙室內檢查，即舵機房及油箱房。周稱，他不知兩艙之間有否通道，而他一貫做法是會從上層甲板的通道，進出各個船艙。

稱傾斜測試須關船上燈光

於甲板出入口判斷船艙獨立

由於周的檢查項目包括需確認船艙為獨立，研訊主任問及，若周觀察艙壁有否通道，便可判斷是否獨立艙。周答，傾斜測試時須關掉船上所有燈光，船艙昏暗，他持電筒觀察，沒注意艙壁，加上他已從甲板有出入口而判斷該船艙是獨立。

審核穩性計算書 請示上司

無自行計算 比對舊紀錄審批

周亦負責審核財利船廠向海事處提交的南丫四號的穩性計算書。周供稱，由於該次申請為升高壓載物，船重沒有改變，他請示上司廖朝暉後沒有自行計算破艙穩性，並比對1998年穩性計算書及2005年的穩性計算書後審批。周續稱，他當時不知計算時須遵守海事處「船總長度一成」規定。

家屬方質疑，兩艙之間有一個寬至讓人通過的洞口，為何周仍循甲板出入每個船艙。周重申，這是他當時的做法，以及他不知兩艙之間有通道。家屬方又問，周應該會在視察傾斜測試之前，閱讀船的總佈置圖，從圖則可見南丫四號佈局是「6個艙房、5條實線」，而每道實線是否代表水密艙壁。周稱，他不記得有否看過該圖則。

港燈的法律代表問及，1998年及2005年的數據對比，南丫四號的空船重量由約63噸變成約60噸。周對此表示，當時他向上司廖朝暉指出偏差，獲回覆指空船重量可以受到天氣等因素影響，只要偏差數值不大，都可接受。

是否檢查水密裝置

前總驗船督察：無就唔會睇

海事處前總驗船督察王漢忠則供稱，他分派驗船工作時會盡量安排由熟悉該類別的同事負責，如檢驗船體的工作會由船體科同事負責，惟亦須視乎人手充足才能實行。海事處的法律代表問及，如果船隻內沒有水密裝置，驗船督察是否不會檢驗，王表示，若有水密裝置便會檢驗，「無就唔會特登去睇。」研訊今續。

【案件編號：CCDI-1075-1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕海事處 南丫海難 死因研訊

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