《國安課框》更新 對接內地愛國教育法 涵中小學突出「大安全」概念 有校長稱對教師亦難

教育局繼2021年公布長13頁的《國安教育課程框架》，昨更新至45頁，新框架分別臚列初小、高小、初中、高中需學的內容（見表）。新框架要求學生認識去年起生效的《基本法》23條，指初小生要學習《維護國安條例》名稱、知道守法及規則的重要，高小要認識兩條國安法例的背景和目的；至初中要認識兩法例的互補關係，高中要學習兩條法例的法治的觀念和原則。

高小認識「中共是執政黨」

此外，新框架增加國家政治體制內容，其中高小生要認識「中國共產黨是中華人民共和國的執政黨」、「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度」，以及全國人民代表大會、國務院等的角色。初中生要學習「中國共產黨的領導角色及其領導的多黨合作和政治協商制度」。

6科推框架 踢毽延伸蹴鞠

另外，教育局在6科推出專用的《國安教育課程框架》，當中更新中文科框架，另涵蓋英文、數學、音樂、視藝、體育科。

局方在體育科專用的國安框架舉例，稱可教初小生踢毽，藉此了解足毽從古代「蹴鞠」遊戲演變，學生可認識中華文化源遠流長的歷史；視藝科初小生可畫大熊貓安慰小孩的故事，局方稱要引導學生珍愛國家和香港的動物和環境（見表）。

創知中學校長黃晶榕認為新框架不會加重教擔，關鍵在於教師能否做到「有機結合、自然連繫」。他同意教師難以解釋部分例子，以數學科框架「透過古代數學家劉徽的割圓術學習活動，可建立學生維護文化安全意識」為例，擔心教師未必有足夠能力將兩者結合，認為要靠校本教師專業發展及各類培訓，學習連結內容。至於體育科框架提到，將遵守遊戲規則推至遵規守法是「人民維護國安的基本責任」，黃表示，以往教師在教學上未必有這般高層次的連繫，認為教育局示例助教師了解及探討。

津小議會嘆措施多 需時消化

教評會主席小學校長蔡世鴻不認為多科新推專用的國安教育框架為「科科洗腦」，他稱昨驟眼看內容，不少現已有教，認為新框架內容有趣，亦有效加強推動國安，如視藝科教畫國旗，教師可糾正畫錯的學生。

津貼小學議會主席張作芳說，小學常識科下學年起分拆為科學科和人文科，認為此時調整課框合理，惟感嘆近日教局宣布多個新措施，「係變化好大嘅一年」，料學校要時間消化。