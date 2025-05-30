男生得獎居民落淚 稱幸福設計比賽見「溫度」

何永賢憶述，當日學生組一名男生獲獎時，在座一名居民喜極而泣，及後得悉原來男生在工作坊聽了那居民的意見，居民覺得自己為男生得獎出了一分力，「開心到好像自己子侄得獎，攬着他合照」。

她覺得整件事「溫度」很高，除了男生得到幫助，也可直接知道居民心聲，由男生作品轉化居民想法，讓幸福設計「落地」。「其實居民和市民的意見，可以有很多不同方法收集，有一些方法只適合某些情况，例如今次澤安邨可以用設計比賽，屋邨重建或其他一些項目，可能需要採用不同方式，但最重要是人與人的結合，讓意見及想法『貼地』落實。」

澤安改善工程將參考冠軍作

這次比賽邀請本港青年設計師和學生，透過應用「幸福設計指引」，為深水埗澤安邨提交改善4個公共空間的設計方案，建立共融公共空間；房委會設計澤安邨改善工程時，將參考冠軍作品。比賽分新晉組和學生組，共收到97份作品，「通常這類比賽估計大概只有約30、40份作品， 但今次收到97份，反映大家都好支持」。