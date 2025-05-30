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港聞

港聞二

未來資助房屋不再開門見廁

【明報專訊】近年新落成居屋常見「開門見廁」，進門外觀引起爭議。房屋局長何永賢表示，當局會修改「開門見廁」圖則，未來資助出售房屋單位大門不會直接對着廁所；另外為符合未來家庭需求，亦會研究小型居屋單位採用開放式廚房設計，而大單位仍傾向設廚房。

細單位研開放式廚房

稱食複雜菜式可點外賣

何永賢說，結束外訪後已組織內部會議，思考出租公屋及資助出售房屋設計如何符合未來家庭需求。她認為目前家居生活模式與過去不同，可考慮於小型居屋單位採用開放式廚房，「即是你炒蛋，做簡單（餸菜）原來無問題，大家很習慣，如果你想再食得複雜些，其實現在很實際，都是外賣，突然間想食咖喱牛腩那麼複雜菜式，都好少自己煮」。她又舉例稱過渡房屋與簡約公屋皆採用開放式廚房，「大家都生活得好開心」。不過她同時強調，並非所有單位均會改用開放式廚房，例如有長輩的家庭便傾向梗廚。

啟德居屋啟欣苑早前有業主不滿單位「開門見廁」，擬改動廚房及廁所間隔，惟房屋署提醒廚廁屬預製組件，業主只好打消念頭。何永賢表示，她曾向部門設計人員了解，原來「開門見廁」是出於好心，因單位面積不大卻有多人居住，故設計人員希望在大門側預留空間放牀，「如果大門避開廁所門，他們指那裏擺不到一張牀」。不過當局得悉坊間不少人介意「開門見廁」設計後，她已要求盡量更改現有「開門見廁」圖則，例如微調大門位置，「張牀不是打長擺，打直擺都可」。

指開門見廁「出於好心」

翻查資料，立法會議員梁文廣今年3月26日在立法會問及房屋署會否檢討公營房屋設施，何永賢當時回應稱，今年起推售居屋將移除廚房灶台、室內晾衣杆等大多居民認為不太需要的配置，但不會更改因應法例規定而設的裝置，如水龍頭、鋅盤，並稱當局正研究小型單位採用開放式廚房。

另外，公屋聯會正做意見調查，了解資助出售房屋如何更切合市民需求，之後會就研究結果向政府提出建議。何永賢表示歡迎市民向當局表達有關單位設計的建議。

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