居屋超額認購減 何永賢：少了人失望

加強推進 重申六四比

「居屋2024」推售7132伙，接獲約10.6萬份申請表，超額認購約13.9倍，倍數屬2019年以來最低。「白居二2024」則設6000個配額，接獲約3.4萬份申請，超額約5倍，較「白居二2020」與「白居二2022」超額25倍，以及「白居二2023」超額16倍為低。

何永賢表示，不少人誤以為資助出售房屋與股票一樣，超額認購愈多愈好，「但對我來說，這個超額認購呢，調番轉想是一個失望率，對嗎？即是倍數愈高，失望的人會多……所以這個數字慢慢下降，即是少了人失望、多了人滿足」。她認為，「居屋2024」超額認購近14倍仍屬高水平，反映當局仍需加強推進資助出售房屋，將公屋和資助出售單位的比例由現時七三比逐步調整至六四比。

保留首置 「憂為居屋不求上進」

被問「港人首置上車盤」會否因市况而變，何永賢稱，首置出現是因為當時房屋階梯兩極化，有市民既不合居屋申請資格，又沒能力買私樓；倘現時取消首置，她擔心有市民為符合居屋資格不求上進，故保留首置，「我經常覺得歷屆政府那麼辛苦想到一些方法，綠置居、居屋、首置也好，都不是容易……它有價值就應保留」。至於首置單位供應多寡，她稱可視乎私樓供應等因素調校。

房屋局未來會推出約5000個首置單位，包括長實觀塘安達臣道項目、房協荃灣油柑頭項目、市建局靠背壟道及大坑西邨項目，其中安達臣道項目最近被揭鋼筋偷工減料，有人涉嫌行賄，工程進度受阻；何永賢稱日後有其他項目推出，不擔心事件影響供應。