何永賢：古洞北採MiC 最快4日建一層 稱訪巴黎有啟發 港建築機械人可「走出去」

明報記者 蔡穎琳 黃偉超

「機構永續，必需品是科研」

何永賢上周訪問巴黎，先後參觀社會住房、零碳社區，與當地社會房屋組織法國社會住房聯盟L'Union sociale pour l'habitat會面，又到訪跨國企業Saint-Gobain（聖戈班集團）總部等。何稱，約有360年歷史的聖戈班曾承建凡爾賽宮的鏡廊，多年來專研玻璃，現時研發環保物料、防水料等創新物料，自言深受其啟發，「一個機構要永續，最大最大的必需品就是科研，就是R&D」，而房委會一直有「R&D的DNA」（研發基因），並已成立行動小組加強「研發基因」。

逾半公營屋將採MiC

何永賢舉例，房委會已與納米及先進材料研發院（NAMI）開發「智易扣」接合技術，並應用於第二代MiC系統，有助壓縮流程，以有關技術興建的古洞北項目，已達至最快4日建造一層。對於2024年《施政報告》提出「2028/29至2032/33年度總落成的公營房屋不少於一半項目採用MiC」，何稱現已達成目標，逾一半項目將採用MiC。

談到巴黎及本港兩地的建築機械人，何永賢認為本港建築機械人有條件「走出去」，「我覺得我們差不多是同步，一齊可以去搶佔這個市場」，例如當地建築機械人較大型，主要用於隧道檢測，本港建築機械人體積較嬌小，適合本港房屋地盤；她亦趁機向當地公司介紹11月在港舉辦關於建築科技的研討會。

讚當地社會房屋簡約值學習

何永賢表示，當地社會房屋值得房委會學習，例如設計簡約，有別於港人喜愛多用途公共空間，「香港人喜歡那個公共空間很豐富的……這裏有避雨亭，那裏有籃球場，很多很多的設施，他們（法國）就喜歡簡單，就是公共空間綠化」，又謂當地社會房屋較重視採用環保物料。

房屋局今年5月9日在立法會房屋事務委員會會議表示，已於9個在建公營房屋項目應用第一代MiC，最快5日建造一層，較以往6日快17%。9個項目分別為東涌第99區、安達臣道石礦場R2-6及R2-7用地、粉嶺北第15區東第一期、粉嶺北第15區東第二期、古洞北第19區第1期、屯門湖山路、觀塘德田街、葵涌石梨街及元朗橫洲B號地盤，其中東涌及安達臣道項目已完成MiC組件安裝。