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加快建北都 李：研落實「按實補價」

【明報專訊】特首李家超昨出席立法會「互動交流答問會」討論如何加快發展北部都會區。多名議員提出建議，包括成立法定機構或政府全資公司負責北都發展，以及制訂《北都條例》為產業、創科等發展「拆牆鬆綁」。李家超稱，目前市場環境欠佳，正研究如何落實「按實補價」。他主動提到除行政程序，關注現行法例有否修訂空間以加快北都發展。

今次交流會主題為「加快發展北部都會區」及「深化國際交往合作」。民建聯劉國勳提出「按實補價」，即以實際發展規模釐定地價，並建議成立「北都管理局」或「北都公司」。李家超稱「按實補價」方案務實，正研究如何落實，而目前市場環境欠佳，大家都面對財政壓力，要以創新方法發展土地。

劉國勳倡推北都公司 訂《北都條例》

劉國勳亦倡議制訂《北都條例》，李家超主動詢問詳情，劉解釋北都發展牽涉產業、創科等多個範疇，例如推自動駕駛或需修例，惟逐條修例需時甚長，倡透過制訂一項特定法例為整個北都拆牆鬆綁。

建制派「班長」廖長江提出參考港深創科園的實務工作，成立法定機構或政府全資公司制訂北都各園區發展策略。李家超稱，北都人口及面積佔香港整體約三分之一，規劃部署和資源都屬超大規模；他沒明確回應建議，但稱「是否一個大架構就可以？還是一個大架構後，分成不同架構靈活於自己的範圍推進？」

被指行政程序慢 李：已設督導委員會

行會成員保險界陳健波問及，政府會否簡化行政程序、加強高層督導審批工作等以加快北都發展。李反問北都發展「瓶頸」為何；陳稱曾向前線了解，目前「同一件事很多人去處理」，欠缺「綜合、統一、終極的審批機構」，拖慢程序。李認同統籌和領導工作重要，而副司長於統籌已發揮很大作用，政府亦已成立「北都督導委員會」。

多名議員亦就深化國際交往合作提建議，新民黨李梓敬提到早前美國網紅IShowSpeed訪港，認為政府可增資助，邀更多「KOL」來宣傳。李家超表支持，但稱政府資源有限，適當情况下會提供協助。本港正申請加入《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP），經民聯梁美芬建議邀RCEP成員國訪港，尤其阻撓香港加入的國家，親身了解本港以「打開枷鎖」。李稱香港將加入RCEP小組，會闡述本港對RCEP貢獻，包括法治、解決商貿爭端及仲裁等優勢。

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